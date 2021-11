Trauer um letzten Heidenreichsteiner Stadtpolizisten

Trauer in der Burgstadt: In der Vorwoche verstarb mit Herbert Pölz ein bekannter Heidenreichsteiner im 82. Lebensjahr.

Der ehemalige Zollbeamte war viele Jahre als engagierter und hilfsbereiter Stadtpolizist in der Burgstadt ein Begriff, hatte für viele Anliegen der Bevölkerung stets ein offenes Ohr. „Er war nicht nur bei der Bevölkerung sehr beliebt, sondern war auch als Kollege ein stets zuverlässiger und angenehmer Gesprächspartner, dem das gute Einvernehmen mit allen Menschen wichtig war“, so Bürgermeister Gerhard Kirchmaier über seinen ehemaligen Exekutivkollegen. Das Begräbnis findet am 3. November statt und beginnt um 14 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Heidenreichstein.