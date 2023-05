Herzinfarkt erlitten Am Weg nach Brünnl: 82-Jähriger bei Wallfahrt das Leben gerettet

Lesezeit: 2 Min KT Karl Tröstl

Eine große Gruppe Wallfahrer war auf dem Weg nach Brünnl, wo beim Grenzübergang noch etliche hinzukamen. Foto: Karl Tröstl

Z ur 30. Wallfahrt nach Brünnl/ Dobra Voda in Tschechien marschierten einige Pilger am 6. Mai um 5 Uhr morgens in Seyfrieds (Gemeinde Heidenreichstein) los. Eine 82-Jährige erlitt zwischen Vyšné und Nakolice einen Herzinfarkt - ihr konnte das Leben gerettet werden.