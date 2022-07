Trachtenkapelle Bad Großpertholz: Vieles für Nachwuchs

Werbung

Seit 1970 bietet die Trachtenkapelle Bad Großpertholz, der Nachfolgeverein des Männergesangvereins, dem Publikum das ganze Jahr über abwechslungsreiche Hör-Erlebnisse, angefangen von der böhmischen Blasmusik, traditionellen Marschmusik, über moderne Konzertmusik bis hin zu unterhaltenden Schlagern und Ohrwürmern.

Die Nachwuchs-Arbeit ist ein Punkt mit hohem Stellenwert im Verein. Schon ab jungen Jahren, im Volksschulalter, haben Kinder die Möglichkeit, sich musikalisch zu betätigen und an Musikstunden, in denen getanzt, gesungen, musiziert wird, im Musikheim teilzunehmen. Weiters können sie das Angebot des Musikschulverbandes nutzen und in die Bläserklasse wechseln und später auch beim Jugendorchester der Trachtenkapelle mitspielen.

Kinder und Jugendliche lernen schon sehr früh den großen Stellenwert der Gemeinschaft. Jungen Menschen wird der Spaß an der Musik und das Schöne am Zusammenhalt gezeigt.

Besonders erwähnenswert ist die Anzahl der ausgebildeten Kapellmeister. Mittlerweile dürfen sich fünf Männer und eine Frau der Trachtenkapelle offiziell „Kapellmeisterin“ nennen. Bei der Marschmusikbewertung am 25. Juni in Hirschbach stellte die Musikkapelle mit ihrer Marschfigur eine Hommage an die Friedensbewegung der Hippies dar. Während der Kürfigur würde „Give peace a chance“ in alle Richtungen verkündet.

Ein Höhepunkt im Sommer wird das Sommernachtskonzert am 23. Juli um 19.30 Uhr im Feststadl in Bad Großpertholz sein. Auch die Ausrichtung des 2-tägigen Kirtags am 26. und 28. August ist aus dem kulturellen Alltagsleben der Marktgemeinde nicht mehr wegzudenken.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.