Heute vor 40 Jahren: Woodstock-Flair, Kulturfest & Donovan in Gmünd

Genau 40 Jahre ist es her, dass am 28. Mai 1983 bei traumhaftem Wetter eine Gruppe kulturinteressierter junger Männer unter dem Namen „Werkbank - Gmünder Kulturexperiment“ in Gmünd das „1. Gmünder Open Air Kulturspektakel“ im Schlosspark und Palmenhaus organisierte. Die Hauptinitiatoren waren damals der Obmann des Vereins, Christian „Picco“ Kellner und sein Stellvertreter Gerhard „Hati“ Grubeck mit einigen anderen, darunter auch Klaus Schachner, der für etwaige Vorfinanzierung - damals durch die Raiffeisenbank Gmünd - den Schuldschein unterzeichnete.

„Wir wurden damals, bei dieser doch riskanten Veranstaltung von ganz Gmünd kostenlos unterstützt, vor allem von den Gewerbetreibenden und den Blaulichtorganisationen. Das Grundstück im tollen Ambiente mit Schloss wurde uns von Andreas Salvator Habsburg-Lothringen ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt“, erinnern sich die Organisatoren. Das große Zelt stürze über Nacht zusammen – also ein Fest ohne Bierzelt. Jetzt musste die Bühne behelfsweise und rasch überdacht werden. Der damals neue Bezirkshauptmann Franz Scherz machte sich persönlich ein Bild vor Ort im Schlosspark.

Gerhard Grubeck erinnert sich daran, dass zum Zeitpunkt der Veranstaltung Gewitterwolken aufzogen und der damalige Stadtpfarrer Buchberger habe bei seinem Krankenhausaufenthalt für ein Fernbleiben des Gewitters von der Veranstaltung gebetet, was sich auch zugetragen habe.

Der Einlass am 28. Mai begann um 12 Uhr und die Besucher hatten sich bereits am Vormittag stundenlang angestellt, um auf das Festgelände zu gelangen. Es gab ein volles Programm mit Literatur, Malerei, Theater, Aktionen, Grafiken und vielem mehr. Bis um 21.30 Uhr der Höhepunkt erreicht war und der Sänger Donovan die Bühne betrat. So wie Jahre zuvor in Woodstock, saßen die etwa 3.000 Besucher seit Stunden in den Wiesen des Schlossparkes. Der damals 37-jährige Sänger, Gitarrist und Komponist aus Glasgow, Donovan Phillips Leitch, war der erste westliche Musiker, der zuvor in der CSSR in Prag auftreten durfte, kam wenige Tage nach seinem Geburtstag nach Gmünd.

Am darauf folgenden Tag ging es ab 10 Uhr mit Kinderprogramm weiter und auch das Kulturprogramm für Erwachsene kam nicht zu kurz. Vor seiner Abreise kam Donovan mit dem von Klaus Schachner zur Verfügung gestellten schwarzen Mercedes und Chauffeur nochmals kurz auf das Festgelände. Im Palmenhaus brachten unterdessen H. C. Artmann und Jutta Schutting (später Julian Schutting) ihre Lesungen zu Gehör.

Gerhard Grubeck traf mit Donovan hinter der Bühne bei einem Gläschen Rotwein zusammen, was laut Donovan die Stimmbänder schmiere. Im Gespräch erfuhr er einige Episoden aus dessen Leben und Erlebnisse mit den Beatles, mit denen Donovan öfters unterwegs war. Grubeck bezeichnet den Musiker als netten, sympathischen und humorvollen Menschen. „Es war ein großes Risiko mit Pannen, aber es ist gut gegangen und war ein toller Erfolg mit vielen Erinnerungen“, blickt Klaus Schachner zurück.

