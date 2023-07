Theater in Zeiten der Teuerung: „Man kann nicht immer sparen“

NÖN: Sie beide stehen bei „Lumpazivagabundus“ auf der Bühne – Moritz Hierländer als Musiker, Werner Brix in gleich vier kleinen Rollen. Was war für euch beide der Reiz an dem Stück, was war die Herausforderung?Moritz Hierländer: Nestroy ist für mich immer reizvoll, und Regisseurin Vicky Schubert liegt Nestroy sehr. Sie hat allerdings bei uns im Haus noch nie einen Nestroy inszeniert, deshalb reden wir schon jahrelang darüber und ich bin froh, dass es jetzt funktioniert hat.Werner Brix: Die Herausforderung bei einem Klassiker ist immer: Wie inszeniert man ihn in der heutigen Zeit? Bei Nestroy ist es durch die Couplets zulässig, dass man Zeitgenössisches rein bringt. Das war auch immer die Intention: Die Parallelen zu Problemen in der Gegenwart zu sehen. Wie nutzt der Eine eine Chance, der Andere nicht? Es ist aber auf eine witzige Art moralisierend, weil auch die Figuren, die nichts weiterkriegen und nur saufen, sympathisch dargestellt werden. Und die Challenge als Schauspieler ist auch die Arbeit mit Vicky Schubert - weil sie sehr genau ist. Das Proben ist dadurch oft sehr anstrengend, aber jeder sieht, dass es sich auszahlt. Das ist eine Komödie, die ein gutes Timing verlangt.

Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?Brix: Thomas Höfner, der den „Laim“ spielt, und ich waren mit Vicky Schubert in einer Produktion vor zwei Jahren in Berndorf, und das Ensemble ist ihr so ans Herz gewachsen, dass sie mit uns unbedingt im Hoftheater etwas machen wollte. Es hatten dann zwar nur zwei davon Zeit, aber immerhin. Hierländer: Es freut mich besonders, dass im Ensemble fast nur neue Gesichter dabei sind, die noch nie hier gespielt haben.Brix: Da würde ich gern Prohaska zitieren, der gesagt hat: Aufs Team kommts an, nicht auf die einzelnen Stars. Die Chemie muss einfach stimmen.

Was ist das Zeitlose an Nestroy?Hierländer: Nestroy hat nie an Aktualität verloren, obwohl „Lumpazivagabundus“ im Vergleich zu anderen Nestroy-Stücken eine weniger starke Aussage hat. Es geht um die Entscheidung, wie lege ich mein Leben an - und die Frage wird nicht wirklich beantwortet.Brix: Das ist ja eigentlich das Kluge an dem Stück, dass das Publikum sich selber eine Antwort finden muss. Es geht um die Frage, ob die Liebe hilft oder der Wohlstand. Jetzt gibt es auch wieder diese Weltuntergangsstimmung. Ein gutes Beispiel war Corona, wo in dieser Krise auch mehr getrunken wurde und oft auch eine Wurschtigkeit an den Tag gelegt wurde. Und jetzt, wo durch die globale Information so viele Probleme auftauchen, die nicht klar sind, verursacht das auch oft eine gewisse Wurschtigkeit. Das ist nach wie vor ein Thema.

Werner Brix, Sie haben viele Projekte, eine eigene Produktionsfirma. Warum haben Sie trotzdem Spaß daran, am Land in einem kleinen Haus Theater zu spielen?Brix: Ich kenne das Hoftheater sehr lang, war schon mit meinem Solo-Kabarett, aber auch als Besucher öfter da. Man ist definitiv zu 100 Prozent gerne da. Dazu kommt, dass ich Kabarett auf Eis gelegt habe, um mich wieder mehr auf meine Filmproduktionen, aber auch aufs Theater konzentrieren zu können. Meine letzte Produktion hat auch enorm Spaß gemacht, es ist auch wieder die Lust auf Teamarbeit nach 25 Jahren solo spielen. Und ich mag die Gegend total gern, das macht viel aus – wie bei einem Fußballer, den du engagieren willst, und er sagt: „Nein, dort is es schiach, dort spiel ich nicht.“

In diesem Stück wird viel gesungen und getanzt - Werner Brix, wie kommen Sie damit klar?Brix: Eigentlich ganz gut, nur hab ich nicht viel zu singen. Um Tanzschritte einzulernen, brauche ich einfach etwas mehr Vorbereitung als andere.Hierländer: Ich bin froh als Musiker keine Tanzeinlage zu haben.

Aufgrund der aktuellen Inflation wird oft über die Leistbarkeit von Kulturveranstaltungen diskutiert - was braucht es derzeit?Hierländer: Dass man sich zwischen einem Wirtshausbesuch oder dem Besuch einer Theateraufführung entscheiden muss, ist in einem wohlhabenden Land wie Österreich absurd. Dass diese Fragestellung auftaucht, muss nicht sein. Da läuft etwas am System falsch.

Auch das Theater ist ja von Teuerung betroffen - wieso wird trotzdem so ein aufwendiges Stück mit großem Ensemble gespielt?Hierländer: Ich finde, man muss als Theater ab und zu auch aufwendige Produktionen machen, und kann nicht immer sparen oder auf Stücke mit 2-3 Schauspielern setzen.Brix: Und es ist natürlich wichtig, nicht nur Gastspiele einzukaufen, weil eine eigene Produktion in einem Theater - mit eigenem Stil, mit eigenem Schmäh, eigenem Ensemble - dem Theater den Stempel aufdrückt. Außerdem muss es da in der Region, wo keine Großstadt in der Nähe ist, auch ein entsprechendes Kulturangebot geben. Da gehört es auch dazu, mal einen Klassiker zu spielen.