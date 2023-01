65 Wagemutige: Litschauer Neujahrsschwimmen ein voller Erfolg

Obwohl die frühlingshaften Außentemperaturen von 16 Grad durchaus an einen Badetag erinnern konnten, zeigte es das Thermometer von Organisator Paul Wagesreither von der Gruppe GuL: Das Wasser im Herrensee bewegte sich lediglich im Bereich zwischen einem und zwei Grad Celsius. Am Morgen vorm Start hatte der Schwimmbereich sogar noch von einer zentimeterdicken Eisschicht befreit werden müssen.

65 Teilnehmer – darunter unter anderem zwei Schweden – ließen sich dadurch nicht davon abhalten, das neue Jahr mit einem erfrischenden Sprung in die kalten Fluten des Herrensees zu begrüßen, der ja Glück bringen und neue Lebenskraft wecken soll. Mit diesem Vorsatz bewältigten die Teilnehmer eine Strecke von wahlweise 45 bis 90 Metern. Als Belohnung gab es neben einer Finishermedaille und einer Wärmedecke beim Ausstieg noch Gutscheine, Badetuch, Sportartikel und Glücksbringer als Startgeschenke.

Organisator Wagesreither sieht neuen Fixpunkt zum Jahresbeginn im Waldviertel

Natürlich stellt so ein Sprung in die eiskalten Fluten auch ein gewisses Risiko für das Herz- und Kreislaufsystem dar. Für einen gesunden Menschen sei aus medizinischer Sicht jedoch nach entsprechendem „Training“ eine kurze Strecke durchaus zu bewältigen, habe sogar positive Effekte für Körper und Geist, wurde vor Ort betont.

„Ich freue mich, dass die vielen Teilnehmer mit Begeisterung und Enthusiasmus in den Bewerb gingen, sich auch mehrere hundert Zuschauer das Neujahrsschwimmen nicht entgehen ließen und die wagemutigen Teilnehmer begeistert anfeuerten“, zog Organisator Wagesreither zufrieden Bilanz. Und: „Das Litschauer Neujahrsschwimmen scheint sich im nördlichen Waldviertel als traditioneller Fixpunkt zum Jahresbeginn zu etablieren.“

