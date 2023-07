Im Drachenboot gegeneinander: Ruderbewerb der etwas anderen Art

Gestartet wurde in der Litschauer Katastralgemeinde um 14 Uhr mit dem Ruderwettkampf als Spaßwettbewerb. Dieser lief nach dem K.-o.-System ab: In einem Drachenboot traten jeweils zwei Teams gegeneinander an und ruderten dabei in die entgegengesetzte Richtung – hierbei war einiges an Mannschaftskraft nötig. Auch der Spaß kam bei gelegentlichen „Spritzereien“ nicht zu kurz.

Belohnt wurden im Anschluss alle Mannschaften mit einem Pokal: Platz eins sicherte sich das Team „HSV Schandachen“, Platz zwei ging an „Die Eberweiner“, Platz drei an „Trisko Sigei's Ruderclub“. Auf den weiteren Plätzen: „Loimanns 2“, „Elektro Stark 1“, „Austrian United“, „Team Amelie Mader“, „Schuecker“, „Die Badeenten“, „Team Schwoabfotzen“, „Die Litschauer“, „FF Eggern“, „Loimanns 1“, „Reitzenschläger Fighter“, „W4 Trio KG“ sowie „Elektro Stark 2“.

Wie sowas in der Praxis abläuft? Hier geht's zum Video (Facebook)

Nach der Siegerehrung startete dann das Clubbing im Discozelt mit Musik von DJ White Maxx.