Mit der NÖN gratis zu den „Nockis“

Seit über 40 Jahren stehen die Nockis auf der Bühne. In der Zeit haben sie sich in die Herzen des Publikums gespielt, haben alle Ebenen des Musikantenlebens gemeistert und sind heute eine stabile Größe, wenn es darum geht, für die Freunde des Schlagers eine unvergessliche Party auf die Bühne zu zaubern. Im Vorprogramm werden an diesem Abend „Die jungen Waldensteiner“ für gute Stimmung sorgen. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadthalle Schrems.

