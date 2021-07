Während sich die Feuerwehreinsätze wegen der Unwetter am Wochenende im Bezirk Gmünd in Grenzen gehalten haben, brachte der Regen Einsätze für etliche Kameraden außerhalb des Bezirkes: Alexander Sitz von der Feuerwehr Waldenstein erlebte die Extremsituation im belgischen Lüttich als Teil des Teams „Werkstätten-Fahrzeug“ des Landesfeuerwehrverbandes hautnah mit. Kameraden aus dem Bezirk halfen indes in Krummußbaum und Krems, und am 20. Juli brach ein gut 50-köpfiger Trupp nach Aggsbach-Dorf auf.

Extreme Eindrücke. Seit fünf Jahren im Team „Werkstätten-Fahrzeug“ des Landesverbandes engagiert, wurde Alexander Sitz am Nachmittag des 16. Juli zum Auslandseinsatz gerufen. Sitz, der im EVN-Kraftwerk Ottenstein arbeitet, war nach 13-stündiger Fahrt und rund 1.100 Kilometern in Lüttich – bzw. dem, was man davon sehen konnte – angekommen. Zur Ausrüstung der 16 NÖ Florani zählten sechs Flachwasserboote und eben das Werkstättenfahrzeug. „Das ist eine mobile Elektriker- und Mechaniker-Werkstätte, damit können wir Schäden an Booten oder Einsatzfahrzeugen sofort vor Ort reparieren“, erklärt Sitz, der sich diese Aufgabe mit einem Kameraden aus Wiener Neustadt geteilt hat.

Einsatzkräfte aus sechs Nationen wurden in einem Basketballstadium, das zum Camp umfunktioniert worden ist, untergebracht. „Was ich in Lüttich gesehen habe, war echt ein Wahnsinn. Kleine Bäche wurden zu reißenden Flüssen, in den Häusern und Straßen stand das Wasser meterhoch. Bewohner haben berichtet, dass innerhalb von 2,5 Stunden Erdgeschoße komplett überflutet waren. Es hat keine Zeit und auch keine Möglichkeit für eine Flucht gegeben“, schildert Sitz seine extremen Eindrücke. „Wir waren zur Menschenrettung und der Suche nach Opfern eingesetzt. Das war sehr fordernd. Vor allem wenn man ein angeschwemmtes Auto öffnet und nicht weiß, ob sich darin noch Personen befinden. Man hofft auch, dass man keine Toten in den ausgepumpten Kellern findet.“ Dieses Horrorszenario blieb Alexander Sitz zum Glück erspart.

Applaus zum Abschied. Bis 22 Uhr arbeiteten die Einsatzkräfte aus Niederösterreich gemeinsam mit den internationalen Helfern intensiv zusammen. Dann wurde der Hilfseinsatz abgebrochen, das Wasser war mittlerweile etwas zurückgegangen. „Am Samstag ging es um 5 Uhr wieder in Richtung Heimat. Diese Bilder und den Einsatz, der recht gut verlaufen ist, werde ich nicht vergessen. Eine derart zerstörte Stadt habe ich noch nie gesehen. Um diese Schäden beseitigen zu können, wird es Monate, wenn nicht Jahre dauern“, sagt der Waldensteiner. Die Belgier hätten sich sehr hilfsbereit gezeigt, Einsatzkräfte mit Essen und Trinken versorgt, bei der Abfahrt zum Dank geklatscht. Die Niederösterreicher wurden um 21.30 Uhr Tulln von Vertretern des Landesfeuerwehrverbandes und des Landes empfangen. „Eines kann ich nach diesem Einsatz nur bestätigen: Wir können in Niederösterreich auf ein bestens aufgestelltes Feuerwehrwesen bauen. Die Organisation ist hier echt traumhaft.“

Einsätze auch im Bezirk. Die Feuerwehren Gmünd, Schrems, Niederschrems und Großdietmanns mussten in den Morgendstunden des 18. Juli ebenfalls in Hochwassereinsatz gehen. „Das Schadensausmaß ist aber zum Glück sehr gering“, betont Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl.

Viele Gewässer traten wegen des Starkregens aus ihren Flussbetten, überfluteten angrenzende Wiesen und Wege. An manchen Stellen schaffte es der Kanal nicht, die plötzlichen Wassermassen abzuleiten, sodass Wasser aufgestaut wurde und in den einen oder anderen Keller eindrang. Das passierte unter anderem im Bereich des Gmünder Finanzamtes, wo die Mitglieder der Gmünder Feuerwehr ein Auto aus einem in der Albrechtser Straße entstandenen „See“ befreien mussten. In Großdietmanns stand der Kindergarten unter Wasser, in Niederschrems drang das Wasser in einige Keller von Wohnhäusern. In beiden Orten waren die Feuerwehren im Einsatz.

Im Unterwasserreich war der Steig zum Fischottergehege überflutet und musste gesperrt werden. Grund für diese große Wassermassen, die aus dem Bereich des ehemaligen Herrenteiches und des Dorfstichs gekommen sind, waren Verklausungen im Gerinne. Zu einem weiteren Problem führte das Hochwasser: Der Strom war beim elektrischen Zaun ausgefallen, sodass Fischotterdame Aska ungehindert das Gehege verlassen hätte können. Laut Feuerwehr blieb sie aber in ihrem Gehege.

Hilfe geht weiter. Weitere Floriani aus dem Bezirk Gmünd waren am Samstag außerhalb des Bezirkes an der Donau zu Einsätzen abgestellt: Mit einer großen Pumpe halfen vier Mitglieder der Feuerwehr Amaliendorf im überfluteten Krummnußbaum (Bezirk Melk) aus, drei Mitglieder aus dem Bezirkskommando unterstützten die Mitarbeiter in der Bezirksalarmzentrale Krems.

Am 20. Juli rückte schließlich noch ein stattlicher Zug des Katastrophenhilfsdienstes mit etwa 50 Floriani der Feuerwehren Karlstift, St. Martin, Weitra, Altweitra, Großschönau, Großwolfgers und Brand sowie acht Fahrzeugen für Hilfe nach Aggsbach-Dorf in die Wachau aus.