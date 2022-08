Lob für Gmünder Post-Mitarbeiter

Werbung

Der Nondorfer Michael Vitovec, beim Bundesheer Leiter des Aufklärungs- und Artilleriebataillon 4 in Allentsteig, berichtet aber von einer positiven Erfahrung: „Eine für mich äußerst wichtige und zeitkritische Postsendung ist trotz aller Maßnahmen meinerseits zur sicheren und pünktlichen Übermittlung nicht zeitgerecht angekommen. Die Mitarbeiter der Postfiliale Gmünd setzten auf meine Anfrage um Unterstützung alle Hebel in Bewegung, um das Poststück aufzufinden. In Zusammenarbeit mit einer Kollegin aus Wimpassing wurde meine Sendung zeitgerecht aufgefunden“, schreibt er an die Gmünder NÖN.

Dank und Lob gebühre den Mitarbeitern Reinhard Langegger und Lisa Müller von der Filiale in Gmünd. „Das Problem wurde mit viel persönlichem Engagement gelöst. Auf die Frage, ob ich ihnen etwas Gutes tun könne, winkten sie ab und antworteten beide, dass dies selbstverständlich sei“, erzählt Vitovec.

