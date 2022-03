Hilfsaktionen für die Ukraine gestartet

Dass in Krisenzeiten die Menschen zusammenrücken und sich gegenseitig unterstützen wollen, ist die gute Nachricht in der aktuellen Situation. Gleich in den ersten Tagen nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine haben sich auch im Bezirk Gmünd viele Hilfsangebote entwickelt.

