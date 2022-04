Ski-Benefiz in Karlstift: Spende an neuen Verein für Ukrainehilfe

Alexander Peterseil wohnt in Bad Großpertholz und war jahrelang als Techniker im Ausland tätig, auch in der Ukraine, wo er viele Freunde und seine Gattin fand. Gegenüber den Freunden fühlt er sich in der aktuellen Situation „gezwungen zu helfen“, sagt er.

Sofort nach Kriegsbeginn brachte er seine Schwägerin und zwei weitere Frauen mit Kindern auf insgesamt 55-stündiger Fahrt nach Österreich. Zahlreich angebotene Hilfe und Geld veranlassten zur Gründung eines Vereins: „Ukraine needs us now“ schaffte mit Unterstützung von Peterseils Rechtsanwalt in wenigen Tagen das behördliche Verfahren. Unterstützt von seiner aus der Ukraine stammenden Gattin Oksane und Helfern entstand in kurzer Zeit ein ausgedehntes Netzwerk. Mit großem persönlichen Einsatz wurden innerhalb weniger Tage über 70 vor dem Krieg geflohene Menschen in Sicherheit gebracht und versorgt.

Peterseil agiert auch andernorts, etwa in Pasching, wo er seit 2013 einen Elektrobetrieb mit 25 Beschäftigten betreibt. Auch in seinem Wohnort Bad Großpertholz und Umgebung ist er bemüht, Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine zu finden und bei der Übernahme zu helfen. Kürzlich wurden in Großschönau 16 Personen in drei zur Verfügung gestellten Häusern untergebracht. „Diese Leute haben hoch qualifizierte Ausbildung und sind für Österreich eine Bereicherung“, meint Peterseil. Er dankt den Gemeinden, die Hilfe anbieten, ersucht aber, beim Verein aufgrund der großen Mengen keine Sachspenden mehr abzugeben. Geldspenden seien einfacher zu verwalten und leichter an die Flüchtlinge zu verteilen.

Vizebürgermeister Manfred Grill und Gemeinderat Rudolf Stöger übergaben nun 1.500 Euro der Spenden vom Benefizskitag in Karlstift an Alexander Peterseil. Die restlichen 1.500 Euro werden an Nachbar in Not überwiesen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.