Spendenaktion in Gmünd: Auch Geflohene halfen

Vollbild

FB

Sole-Felsen-Welt-Geschäftsführer Bernhard Strohmeier übergab Waren im Wert von 3.000 Euro an die Ukrainehilfe rund um Elena Schwarz. Im ehemaligen „Marktplatzl“ wurde bis 24. März eine weitere Hilfssammlung organisiert. Eine stattliche Schar an Helfern kümmerte sich um die Entgegennahme gewaltiger Mengen an Spendengütern und die Verladung für den Weitertransport.

1 /2