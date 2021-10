14 Floriani aus dem Bezirk Gmünd starten Waldbrand-Einsatz

Sechs Floriani aus Schandachen, je zwei aus Karlstift und Bad Großpertholz sowie je ein Mitglied aus Kleedorf, Niederschrems, Spital und Kirchberg werden am Freitag frühmorgens in Richtung Rax aufbrechen. „Gestartet wird dieser Hilfseinsatz um 5.30 Uhr in St. Pölten“, betont Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl.

Die Abordnung aus dem Bezirk Gmünd soll voraussichtlich einen Tag lang bei der Waldbrandbekämpfung und der Löschwasserversorgung mitarbeiten. Mit in Einsatz geht auch das Quad der Feuerwehr Karlstift.

Bereits seit Donnerstag (28. Oktober) ist Andreas Beer von der Feuerwehr Niederschrems in der Nähe der Rax im Einsatz. Er ist Teil des Versorgungsteams.