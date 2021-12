Höhenberg: Rezepte der Pfarre

In einem neu herausgegebenen Kochbuch der Pfarre Höhenberg findet man Lieblingsrezepte der Bewohner aus Höhenberg und Reinpolz in der Marktgemeinde Großdietmanns. Mit dem Erlös dieses besonderen Kochbuches wird die Pfarre unterstützt.

Im Vorfeld wurden einen Monat lang Rezepte von der Bevölkerung zusammengetragen. „Es kamen knapp 200 Rezepte zusammen. Mit Hilfe der Druckerei Berger in Gmünd wurden diese in Buchform gebracht und dafür ein schönes Layout gefunden“, freut sich Pfarrkirchenrätin Daniela Tischler über das Werk mit dem Titel „Köstlichkeiten der Bewohner aus der Pfarre Höhenberg und Reinpolz – Mit Gottes Segen nach unserem Geschmack“, das nun nach jedem Gottesdienst in der Pfarrkanzlei Höhenberg oder bei Daniela Tischler (0664/3922029) erhältlich ist. Der Verkaufspreis beträgt 15 Euro. Man findet darin Rezepte in 15 Kategorien, von Suppen über Hauptspeisen (auch fleischlos), Kuchen, Marmeladen bis hin zu Kräutern für die Gesundheit.

„Wir wünschen jedem Käufer gutes Gelingen beim Nachkochen der vielen Lieblingsgerichte unserer Pfarrangehörigen“, sagen die Pfarrkirchen- und -gemeinderäte, die in den vergangenen Jahren viel Geld für die Renovierung der Kirche und des Pfarrhofes in die Hand genommen haben – zuletzt war die Fassade des Pfarrhofes an der Reihe (die NÖN berichtete).

Der zuständige Seelsorger der Pfarre Höhenberg, Pater Joachim Musial, verfasste für dieses Buch das Vorwort. „Diese kleine Ortschaft und eine der kleinsten Pfarren der Diözese zeigt, dass sie lebendig ist und immer etwas Neues anbietet. Die Veröffentlichung dieses Kochbuches gibt vielen Rezepten ein neues Leben, sie werden nicht nur unter den Frauen ein kulinarisches Geheimnis bleiben.“ Abschließend wünscht er viel Spaß beim Nachkochen. Und: „Wenn ihr das Tischgebet nicht vergesst, werden die Speisen einen besonders himmlischen Geschmack haben.“

Kosten für Pfarre steigen, Einnahmen sinken

Die Einnahmen der Pfarre wurden in den vergangenen Jahren durch weniger Messbesuche und weniger Spenden geringer. Die Ausgaben für das Heizen, für den Strom und die Versicherungen sowie die Erhaltung der Gebäude hingegen steigen ständig. „Wir versuchen, diese Mehrkosten durch die alle zwei Jahre stattfindenden Pfarrfeste zu bewerkstelligen, aber durch Corona war das nicht möglich“, sagt Daniela Tischler vom Pfarrgemeinderat. Diese Probleme betreffen generell viele Pfarren – vor allem kleinere. Auch in Höhenberg sucht man nach einer Lösung und setzt jetzt auf das neue Kochbuch.