Kein einziger Hinweis: Litschauerin seit über einer Woche abgängig

Wie vom Erdboden verschluckt bleibt jene Litschauerin, die seit dem letzten Oktober-Wochenende vermisst wird. Auf jede erdenkliche Art wurde auch im nahen Tschechien nach Lebenszeichen der 76-Jährigen gesucht – bis dato gibt es aber nach Auskunft der Tochter weder eine Spur, noch ging auch nur ein einziger Hinweis auf den Verbleib der Pensionistin seit 29. Oktober ein.

„Jeder hat das Möglichste getan“, spricht die Tochter gegenüber der NÖN von Aufrufen in Zeitungen & TV, Plakatierungen in U-Bahn-Nähe in Wien, Flyern auch auf Tschechisch oder Anfragen an Spitäler in Südböhmen. Verschiedenste Suchtrupps waren im Raum Litschau unterwegs, sogar auf Wasserleichen spezialisierte Suchhunde. Auch ein Kontakt mit dem Einsatzkommando Cobra wurde hergestellt.

Mittlerweile ist aber mehr als eine Woche vergangen. Die Hoffnungen der Angehörigen, ihre Mutter, Schwester, Tante, Großmutter und Uroma lebend wieder zu sehen, schwinden allmählich. Aus dem Internet kommen neben dubiosen Angeboten auch schon Beileidsbekunden, schüttelt die Tochter den Kopf. Für sie ist die Sache noch nicht abgeschlossen, nicht im positiven und auch nicht im negativen Sinn. Trotzdem müssen allmählich Fragen angesprochen werden, wie es weitergehen soll, falls die demente und verwirrte, aber körperlich als robust beschriebene 76-Jährige nicht mehr gefunden wird.

Hinweise bitte weiterhin an den Polizeiposten Litschau (059-1333-405100).

