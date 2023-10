Neuer Verein teilt Strom: Vor Start für Energiegemeinschaft

Bereits 75 Haushalte aus der Gemeinde Hirschbach haben ihr Interesse an einer Energiegemeinschaft bekundet. Ab Mitte Oktober verteilt diese den in der Gemeinde produzierten Sonnenstrom auch in der Gemeinde.

Für Bürgermeister Rainald Schäfer, der auch dem neuen Verein vorsteht, ist diese Energiegemeinschaft ein Meilenstein: „Damit setzen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Außerdem sind wir eine der ersten Gemeinden im Bezirk, die einen derartigen Verein gegründet hat.“ Im Beisein von Theresia Hörtzer (Energiezukunft NÖ) wurde der Verein „Erneuerbare Energiegemeinschaft Hirschbach“ gegründet. Bei der Umsetzung dieses Pilotprojektes können alle Interessierten mitmachen. „Man muss keine eigene PV-Anlage haben.“ Und das Interesse sei laut Rainald Schäfer groß: „Derzeit gibt es um die 75 interessierte Haushalte. Anmeldungen sind in der ersten Phase noch bis 30. September unter energiegemeinschaften. ezn.at/hirschbach möglich. Die nächste Gelegenheit zum Anmelden gibt es wieder im kommenden April“, erklärt der Bürgermeister.

Bereits ab Mitte Oktober könne durch die Energiegemeinschaft der im Gemeindegebiet Hirschbach produzierte Sonnenstrom innerhalb der Gemeinde getauscht bzw. verbraucht werden. Dem Ziel, Strom sauber und nachhaltig im Ort zu produzieren und vor Ort zu verbrauchen, habe man damit erreicht, das Konzept dahinter sei einfach: „Ein Haushalt oder ein Betrieb in unserer Gemeinde, der eine Photovoltaikanlage besitzt oder errichtet, speist seinen Stromüberschuss nicht ins überregionale Netz ein, sondern teilt diesen mit den Nachbarn.“ Aktuell gibt es in Hirschbach ca. 80 PV-Anlagen.

Es profitieren dabei sowohl Stromproduzenten als auch Strombezieher finanziell, das überregionale Stromnetz wird entlastet und die Wertschöpfung bleibt in der Region. „Außerdem werden wir unabhängiger von den globalen Märkten.“ Infos: www.ezn.at