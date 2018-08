Vor kurzem feierte Altbürgermeister Josef Müller noch seinen 90. Geburtstag. Nun herrscht in Hirschbach große Trauer: Müller ist am 25. August verstorben.

Josef Müller wurde 1928 in Hirschbach geboren. Nach bestandener Aufnahmeprüfung für die Lehrerbildungsanstalt in Brünn begann er aber 1943 als bautechnischer Junghelfer bei der damaligen „Deutschen Reichsbahn“ in České Velenice und besuchte die Ingenieurschule in Mödling. 1944 wurde er zum Kriegsdienst verpflichtet.

Nach Kriegsende wurde ihm sein Beruf bei der Österreichischen Staatseisenbahn nicht ermöglicht, erst 1949 wurde er technischer Zeichner bei der Streckenleitung Gmünd. Von 1960 bis zur Pensionierung war er Bearbeiter für Unterbau und Brückenbau. Von 1969 bis 1972 studierte er Tiefbau beim Hamburger Fernlerninstitut. Nach 44 Dienstjahren bei den ÖBB trat er 1987 in den Ruhestand.

Begräbnis am 29. August um 15 Uhr

Müller war seit seiner Jugend auch dem Sport verbunden und war 1945 an der Wiedergründung des Sportvereines Hirschbach maßgeblich beteiligt. Als Leichtathlet erlangte er das Österreichische Turn- und Sportabzeichen in Silber, als Fußballer spielte er in der Waldviertler Auswahl und wurde für die Mithilfe beim Bau der Sportanlage Kirchberg vom Niederösterreichischen Fußballverband mit dem Sportehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.

1965 zog Müller erstmals in den Gemeinderat ein, 1985 wurde er als Spitzenkandidat der „Liste Hirschbach“ zum Vizebürgermeister gewählt. 1990 wurde Müller Bürgermeister. Beim Bau der Wasserleitung, des Mischwasserkanales, der Kläranlage, dem Straßenbau sowie der Dorferneuerung und der Errichtung der Sportanlage und des Gemeindezentrums hat er sich große Verdienste erworben. Das Begräbnis findet am 29. August um 15 Uhr statt.