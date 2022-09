Austropop, Ina Regen & „Echt Guad“: Top-Acts beim Kulturherbst

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Kulturwerkstatt Hirschbach hat für den Kulturherbst ein umfangreiches Programm mit musikalischem Schwerpunkt zusammengestellt. Den Opener geben Katharina Straßer und Band.

Während die sympathische Blondine den meisten als TV-Kommissarin aus Serie „Schnell ermittelt“ bekannt sein wird, wissen wahrscheinlich die wenigsten, dass sie leidenschaftlich gern Austropop singt. Mit ihrer Band – mit dabei der aus Heidenreichstein stammende Schlagzeuger Bernhard Egger – eröffnet sie am 10. September mit „Keine Angst! - 50 Jahre Austropop“ den Kulturherbst.

Auch Kabarettist Klaus Eckel kommt – endlich

Zwei Wochen später betritt am 24. September, nach zweimaliger pandemiebedingter Verschiebung, Ina Regen die Hirschbacher Bühne und stellt ihr aktuelles Album „Rot“ vor. Nachgeholt wird auch das schon lange ausverkaufte Kabarett von und mit Klaus Eckel. Neben der musikalischen Neuentdeckung „Gina Holzmann“, die für eingängige Melodien und Mundart-Texte steht, gibt es mit den Ridin‘ Dudes und den Rockrittern auch Klassiker aus dem Blues/Rock-Genre zu hören, bevor die Zwettler Band „Echt Guad“ den Kulturherbst kurz vor Silvester beschließt. Karten gibt es in den Filialen der Sparkasse und Erste-Banken sowie per Mail (karten@kultur-hirschbach.com)

Für das Konzert am 10. September mit Katharina Straßer verlost die NÖN zwei Karten: Mail an redaktion.gmuend@noen.at mit Name, Adresse, Telefonnummer und Kennwort „Katharina Straßer“. Verlosung am 6. September unter Ausschluss des Rechtsweges.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.