Bislang unbekannte Täter brachen 9. September zwischen 18.30 Uhr und 22.45 Uhr in in ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen ein. Laut Polizei wurde dazu das Scheunentor ausgehebelt. Nachdem die Einbrecher in den Innenhof gelangt waren, drehten sie den Schließzylinder der Heizraumtür ab. Im Wohntrakt stahlen sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt.