Blasmusik darf wieder marschieren

Da es jetzt für „Musik in Bewegung“ geänderte Richtlinien gibt, wurde von Bezirksstabführer Michael Hobiger in Hirschbach eine Stabführerschulung organisiert.

Dabei wurden die bisherigen Regelungen aufgefrischt und die aktuellen Änderungen in Theorie und Praxis erläutert. Damit sind die Stabführer der Musikkapellen des Bezirkes für die geplante Marschmusikbewertung, die am 25. Juni in Hirschbach stattfinden soll, gerüstet. Davon überzeugte sich auch Karl Stütz , Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft Gmünd des NÖ Blasmusikverbandes.

Die Neuerungen werden nun bei den Proben der Musikkapellen umgesetzt.

