In Hirschbach wurden die Täter am 9. September zwischen 18.30 Uhr und 22.45 Uhr aktiv. Laut Polizei hebelten sie ein Scheunentor ausund gelangten somit in den Innenhof des Anwesens. Dort drehten sie den Schließzylinder der Heizraumtür ab. Im Wohntrakt stahlen sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Hausbesitzer saßen während des Einbruches vor dem Fernsehapparat.

Nach diesem Einbruch in Hirschbach dürften diese Täter dann in Eulenbach in der Gemeinde Vitis nochmals „ihr Glück“ versucht haben. Hier drangen durch ein Scheunentor in ein landwirtschaftliches Anwesen ein und durchsuchten Wohnung, während die Hausbesitzer im Schlafzimmer schliefen. Gestohlen wurde hier ausschließlich Bargeld.

Die Polizei ermittelt.