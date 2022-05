Frischer Wind in Textilfabrik: Zukunft für ein besonderes Erbe

Werbung

Vor noch nicht ganz einem Jahr haben Barbara Reiberger und David Calas die ehemalige Textilfabrik in der Hirschbacher Ortsmitte gekauft. Mit dem Versprechen: Sie wollen das Gebäude öffnen und der Bevölkerung zugänglich machen. Nach einem Flohmarkt folgte am Samstag der nächste Schritt in diese Richtung. Das Architektenpaar hat zur Ausstellung „Textiles Erbe – aktive Zukunft“ geladen.

Einer der ehemaligen Produktionsräume wurde zum Veranstaltungsbereich umfunktioniert. Anhand einstiger Textilproduktionsstätten wurde das Erbe dargestellt. In der Auswahl haben sich Reiberger und Calas an der „Waldviertler Textilstraße“ orientiert: Aus deren 40 Stationen wurden zehn ausgesucht, die Geschichte erklärt und das Anwesen durch Fotos und kleine Modelle greifbar gemacht. Die Besitzer führten in zwei Vorträgen von der „Haarstube“ in Josefsthal bei Litschau über die Anderlfabrik in Kleedorf bis zur Adensamer Fabrik in Groß-Siegharts.

Der Einladung nach Hirschbach folgte auch Andrea Komlosy, einst Ideengeberin der Waldviertler Textilstraße. „Es ist großartig, dass es jetzt – 32 Jahre nach der Umsetzung – weitergeführt wird“, lobte sie die Ideen von Barbara Reiberger und David Calas in ihrem Rückblick auf die Geschichte der durch die Textilbranche „hochindustriellen Region des Oberen Waldviertels“. Die Motivation hinter der Textilstraße sei einst gewesen, Erinnerungen hochzuhalten: „Sie hat ihre Funktion erfüllt und ist schon in einem weiteren Stadium, in dem man sich Gedanken um die Zukunft dieser Gebäude machen kann“, sagte sie. Die Ausstellung hat das Sichtbarmachen baulicher „Überbleibsel“ einerseits mit dem Aufruf zur Wiederbelebung von Infrastruktur andererseits verbunden. Zur „aktiven Zukunft“ haben Reiberger und Calas sieben Handlungsfelder zusammengestellt, mit denen eine Wiederbelebung gelingen solle.

Kein Abriss mit Neubau, aber auch kein Konservieren

Dabei ging es etwa ums Erkennen lokaler Potenziale wie einer funktionierenden Dorfgemeinschaft, die Weiterführung von Historischem – anstatt des Konservierens – und um die Frage: Muss es immer Neubau sein? „Mit dieser Frage wollen wir freundschaftlich provozieren“, erklärte David Calas. Die Eigentümer haben sich wie berichtet bewusst gegen einen Abriss der Textilfabrik entschieden, wollen das Vorhandene nutzen.

In der Ausstellung haben sie sich auch der Partizipation als Ideengenerator gewidmet. „Wir wollen einen Konsens schaffen und das passiert nur, wenn man mit den Leuten redet“, meinte Calas. Deshalb wurde im Winter ein Fragebogen ausgegeben, Interessierte konnten ihre Ideen zur Nachnutzung der Fabrik einbringen. Das Ergebnis: Am wichtigsten war den Teilnehmern eine Belebung des Ortszentrums, gefolgt vom Gebäudeerhalt. Die Teilnehmer sahen die Fabrik in erster Linie als Ort zum Wohnen. Ob und wie die Ideen umgesetzt werden können, das hänge nun vom Finanziellen ab, sagen die Architekten.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.