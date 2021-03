Die eingefleischte Geschäftsfrau, die bereits vor zwei Jahren ihr Lebensmittelgeschäft an Tochter Pamela Bauer übergeben hat, und seither als Angestellte im Geschäft tätig ist, konnte es auch am Tag ihres Geburtstages nicht lassen und half im Geschäft mit. Zahlreiche Stammkunden des Geschäfts riefen ihr die Wünsche unter Einhaltung des Mindestabstands zu. Für die Jubilarin wurden auch einige Frühlingsblumen abgegeben. Die Anteilnahme an ihrem Geburtstag freute Gerda Bachhofner sehr. Von ihren Töchtern bekam sie eine Torte mit pikanten Auflagen aus Marzipan – wie Wurst, Käse, Oliven, Tomaten und einer Leberkäse-Semmel – überreicht.