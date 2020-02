Bernhard Egger und sein „Roter Stuhl“ feierten im Oktober in Hirschbach die NÖ-Premiere mit Herbert Prohaska. Am 24. April kommt die zweite Auflage: Dabei fühlt Egger dem Kabarettisten Gery Seidl „auf den Zahn“.

In der ersten Hälfte wird über den unglaublichen Karriere-Höhenflug von Gery Seidl geplaudert, danach soll der Kabarettist zum Gesangsmikro greifen und wertvolles österreichisches Liedgut hochleben lassen. Unterstützt wird er dabei von großartigen Musikern der heimischen Musikszene. Am Schlagzeug agiert Gastgeber Bernhard Egger. „Wir freuen uns auf den zweiten Roten Stuhl. Bernhard Egger kennt man bei uns sehr gut. Mit Gery Seidl wird das sicherlich ein sehr unterhaltsamer Abend“, betont Franz Mayer von der Kulturwerkstatt Hirschbach.

Programmstart am 21. März



Aber auch die weiteren Programmpunkte der Kulturwerkstatt im Frühling bieten für jeden Geschmack etwas.

Start ist am 21. März mit dem Doppelkonzert von Bryan Benner & The Pool Boys. Bluatschink kommt am 17. April mit „Bei mir ums Egg“. Nach dem Roten Stuhl kommt Klaus Eckel mit seinem Kabarettprogramm „Ich werde das Gefühl nicht los“ (bereits ausverkauft). Zu einem „Abend zu dritt“ laden Ulli Bäer, Matthias Kämpf und Andy Baum am 2. Mai, Roland Düriger gibt sich mit „Africa Twinis“ am 7. Mai ein Stelldichein.

Karten gibt es im Kaufhaus Hold, auf oeticket.com oder unter www.kultur-hirschbach.com. Infos sind am Kulturhandy unter 0664/9202792 (täglich von 16 bis 19 Uhr) erhältlich.

Herbstprogramm schon in Arbeit

Franz Mayer und sein Team sind bereits mit dem Herbstprogramm beschäftigt und da gibt es bereits einige Highlights, etwa das Konzert von Ina Regen & Band am 24. Oktober oder das Kabarettprogramm „Herzalarm“ von Omar Sarsam. Austropop von „Echt guad“ gibt es am 30. Dezember, während Christof Spörk am 3. Oktober nach Kuba entführt.