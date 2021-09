Die Kulturwerkstatt Hirschbach meldet sich nach monatelanger Zwangspause retour. Das Herbstprogramm startet am 10. September mit einem Konzert von Lemo. „Das ist für uns eine Premiere, erstmals gibt es dabei nur Stehplätze“, sagt Dieter Edinger von der Kulturwerkstatt Hirschbach.

Lemo kennt man vor allem durch seinen Hit „Schwarze Wolken“, der auf Ö3 rauf und runter gespielt wird. Er spielte mit der EAV auch „Gegen den Wind“ bei deren Abschiedstournee. „Da er keine Sitzplätze im Publikum mag, bekommen die Besucher die einmalige Chance, dem Künstler sehr nahe zu kommen“, meint Edinger. Für dieses Konzert unterm Motto „Ton in Ton“ verlost die NÖN 2 x 2 Karten. Wer gewinnen will, schickt eine Mail an redaktion.gmuend @noen.at mit Namen, Adresse, Telefonnummer und Kennwort „Lemo“ (Verlosung erfolgt am 7. September unter Ausschluss des Rechtsweges).

Von Düringer über Regen bis gemeinsamen Premieren. Auch die weiteren Programmpunkte haben es in sich: Am 30. September gibt sich Roland Düringer ein fünftes Stelldichein. Mit „Africa Twinis“ erzählt er die Geschichte von Engelberg Fröschl und Alois Zankl aus Engelbrechts, die 1986 mit der Puch MCH 250 ihr Unternehmen, nach Dakar zur fahren, im Hornerwald wieder aufgeben mussten. 30 Jahre später versuchen es die „Africa Twinis“ nochmals. Aber „Dakar ist noch immer nicht ums Eck“.

Mit einer musikalischen Liebeserklärung an die Welt ist die Wiener Gruppe „Cobario“ am 9. Oktober zu Gast. Erstmals teilen sich am 23. Oktober Ridin‘ Dudes und Meena & Chris Fillmore Band die Hirschbacher Bühne und geben zur Blues-Rock-Nacht ein Doppelkonzert. „Sie waren schon einzeln bei uns, vermutlich werden sie nun auch gemeinsam aufspielen“, freut sich Franz Mayer. Eine gemeinsame Premiere bietet der 20. November auch für die Austro-Hau degen Ulli Bäer und Andy Baum, die mit Matthias Kempf einen „Abend zu Dritt“ gestalten.

Weiter soll es am 27. November mit Ina Regen gehen („Rot Tour“). „Keine Angst“ heißt es dann bei Katharina Straßer und ihrer persönlichen, humorvollen Zeitreise durch 50 Jahre Austropop (11. Dezember). Zu ihrer Band zählt Bernhard Egger, der am 6. Mai 2022 Gery Seidl in Hirschbach auf seinen „Roten Stuhl“ bittet. Auch Hanna Pichler, Tochter des Heidenreichsteiner Altbürgermeisters und Frontfrau der „Tanzbären“, ist an diesem Abend im Einsatz.

Den Abschluss des Herbstprogrammes will am 30. Dezember die Zwettler Gruppe „echt guad“ mit Eigenkompositionen und Austropop-Covers machen.

Publikum stand hinter der Kulturwerkstatt. „Wir sind stolz auf unser Publikum. Trotz aller coronabedingten Verschiebungen von gut einem Drittel der 2020 geplanten Events wurden keine Karten zurückgegeben, diese bleiben natürlich weiterhin gültig“, betont Edinger, der sich nach der langen Pause freut, wieder mit dem Team der Kulturwerkstatt aktiv sein zu können. Anonymisierte Tickets, die über Ö-Ticket oder Sparkassen gekauft wurden, werden umgetauscht (Mail an karten@kultur-hirschbach.com). „So erspart man sich die Abwicklung und das Contact Tracing an der Abendkassa.“

In den letzten Monaten wurden die WC-Anlagen erneuert, der Zugang- und der Abendkassenbereich adaptiert.