Hirschbach Initiative der Vereine: Flohmarkt als Energiepreisbremse

Foto: J. Wickenschnabel

E in Flohmarkt der gemeinnützigen Hirschbacher Vereine findet am 2. und 3. September in der Kleinkunstbühne und im Keller des Vereinssaals Hirschbach statt. Das Ziel: Gestiegene Kosten für den Vereinssaal abfedern.

Die massiv gestiegenen Energiepreise machen eine Anpassung der Mietpreise für den Vereinssaal notwendig. Die örtlichen Vereine haben sich zusammengetan, um den Erhöhungen gemeinsam entgegenzuwirken und organisieren einen besonderen Flohmarkt: Außergewöhnliches, Seltenes und künstlerische Exponate in Kombination mit einem Mix aus kulinarischen Schmankerln. Geöffnet ist am 2. und 3. September jeweils von 10 bis 16 Uhr. Mit dem Reinerlös des Flohmarkts soll die Beibehaltung der derzeitigen Mietkosten ermöglicht werden.