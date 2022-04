Jubiläum mit Ehrungen: Konzert zu 50 Jahre Blasmusikkapelle

Musikerleistungsabzeichen in Bronze: Gerda Gary und Daniela Fischer am Horn

Ehrenmedaille des Landesverbandes in Bronze für 15-jährige Zugehörigkeit: Stefan Wögerer; Ehrenmedaille in Gold für 40-jährige Zugehörigkeit: Norbert Bruckner, Sabine Grabatsch, Guntmar Müller, Robert Bruckner, Birgit Hanig und Christina Rogner; Ehrenmedaille in Gold für 50-jährige Zugehörigkeit: Rainald Schäfer, Wolfgang Glanz und Michael Schäfer

Ehrennadel in Bronze für ununterbrochene Mitgliedschaft seit 1994: Vorstandsmitglied und Kapellmeister Jürgen Schäfer; Ehrennadel in Silber für ununterbrochene Mitgliedschaft seit 1982: Vorstandsmitglied und Kapellmeister Guntmar Müller

Ehrenmitgliedschaftsurkunde: Werner Scherzer und Michael Schäfer