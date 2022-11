Käserei Kretschmer: Schwere Zeiten für „Kasperl“ & Co.

Weißes Arbeitshemd, weiße Arbeitshose und darüber ein weißer Arbeitsmantel. Es strahlt eine gewisse Selbstverständlichkeit aus, wie Rüdiger Kretschmer in seiner Arbeitskleidung die Türe öffnet. So, als gehöre das einfach zu ihm. Welche Farbe seine Schuhe haben? Selbsterklärend.

Seit 13 Jahren produziert er in seiner eigenen Käserei in Hirschbach hochwertigen Bio-Käse. Durch gesundheitliche Probleme hat er schon manche Rückschläge hinnehmen müssen, für „Kasperl“ und „Theodul“ aber weitergemacht. Hohe Energiekosten und Umsatz-Rückgänge werfen nun erneut Fragen zur Zukunft der kleinen Käserei in der Bahnstraße auf.

Wenn eine Schließung nötig sein sollte, setze ich den Schritt selbst und warte nicht, bis das Wasser bis zum Hals steht.“ Rüdiger Kretschmer Käsemeister

Kein Kunststoff, der Geschmack verändern könnte

„I moch Käse“, antwortet Kretschmer mit einem Schmunzeln auf die Frage, was denn hier alles entstehe. Seine Hauptprodukte heißen Kasperl – kleine Laibe Schnittkäse in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen – und Theodul, ein würziger Halbhartkäse. Verpackt sind die kleinen Kasperl in Wachs.

Weil: „Bei herkömmlichen Kunststoff-Verpackungen habe ich immer den Eindruck, dass es Rückstände am Produkt hinterlässt und sich auf den Geschmack auswirkt.“ Auch einen „Kasimir“ gab es mal, der konnte sich gegen den Kasperl allerdings nicht durchsetzen. „Lukas“ und „Kassandra“ kamen erst gar nicht auf den Markt.

Rüdiger Kretschmer beschäftigt in seiner Käserei eine Teilzeit-Mitarbeiterin, selbst hängt er freilich auch dran: „In der Selbständigkeit ist man für alles zuständig – vom Qualitätsmanagement, Einkauf und Produktion bis zum Verkauf.“ Zuvor hat er in verschiedenen Molkerei und Käsereien gearbeitet, sowohl im Handwerk als auch in der industriellen Erzeugung. „Die Selbständigkeit war schon damals mein Ziel. Ich habe es bis heute nicht bereut“, sagt er.

Obwohl es zwischendurch schwierige Zeiten gab: Ein Schlaganfall im Jahr 2016 führte dazu, dass er das Gewerbe vorübergehend einstellen musste. Auch eine Herz-OP und die Scheidung seien nicht gerade einfach gewesen. Der Erfolg und die Freude an der Arbeit waren Motivation zum Weitermachen.

Umsatz um zwei Drittel zurückgegangen

Zu Beginn der Covid-Pandemie habe sich die Nachfrage nach Bio-Produkten außerdem erfreulich entwickelt, blickt er zurück. Dass starke Teuerungen infolge des Ukraine-Krieges diesem Trend einen Abbruch tun würden, war da noch nicht absehbar.

„In der Produktion wurde der Strom teurer, gleichzeitig ist die Nachfrage gesunken“, spricht Kretschmer davon, heuer wohl nur etwa ein Drittel des Umsatzes aus dem Vorjahr erzielen zu können: „Ich hoffe auf ein gutes Weihnachtsgeschäft und dass es nächstes Jahr besser wird.“ Ist das nicht der Fall, werde er sich überlegen müssen, die Produktion im nächsten Jahr einzustellen: „Ich habe mich noch nicht entschieden, aber wenn es wirklich notwendig ist, setze ich diesen Schritt selbst und warte nicht, bis das Wasser bis zum Hals steht.“

Neben der Arbeit in der eigenen Käserei hat sich Rüdiger Kretschmer zwei Nebenjobs gesucht. Einer davon in der Produktentwicklung im Lebensmittelbereich. Sein Wunsch sei, dass von politischer Seite Voraussetzungen geschaffen werden, damit Unternehmen trotz Teuerungen überleben können.

Ist das enkeltauglich?

„Systemwandel, kein Klimawandel“, ist auf einem Aufkleber an einem seiner Kühlschränke zu lesen. Er denke gerne ganzheitlich, ein Produkt wie der Kasperl sei vom Einkauf der Kuhmilch beim Landwirt in Hirschbach bis zur Verpackung im Käsewachs durchdacht. „Umweltschutz hat für mich Priorität. Bei Produktentwicklungen denke ich immer mit, ob das enkeltauglich ist“, betont er.

Es sei halb so schlimm, wenn er die Käserei vorübergehend schließen müsse, um ein paar schwierige Monate überstehen zu können. Aber: „Mein Herzblut steckt eben da drinnen“, sagt Rüdiger Kretschmer und deutet auf drei Stück Kasperl, die er vor sich liegen hat. Jetzt ist klar, warum es so aussieht, als gehöre die Arbeitskleidung ganz selbstverständlich zu ihm.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.