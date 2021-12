Kindergarten-Erweiterung im Endspurt, Urnenhain geplant

Vor einem Jahr wurde die Erweiterung des Hirschbacher Kindergartens um einen Bewegungsraum und ein neues Leiterinnen-Büro angekündigt, jetzt stehen die Arbeiten vor dem Abschluss. Dass sich die Fertigstellung heuer ausgeht, damit hat Bürgermeister Rainald Schäfer beim Baustart im Sommer nicht gerechnet. Nun sieht es aber gut aus, die Arbeiten könnten in den nächsten Tagen abgeschlossen werden und die Räumlichkeiten schon nach den Weihnachtsferien genutzt werden.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben die Mandatare noch Arbeiten in der Höhe von 15. 000 Euro an die Tischlerei Weichselberger vergeben. Wie Amtsleiter Martin Steininger erklärt, werden die Möbel für den Bewegungsraum aufgrund von Lieferverzögerungen Anfang des neuen Jahres erwartet. Die Erweiterung war wie berichtet nötig, weil der vorige Bewegungsraum zu klein und nicht mehr geeignet war. Für den Kindergarten-Zubau wurde nun ein Darlehen um 200.000 Euro aufgenommen.

Auch Vereinsförderungen waren bei der Sitzung ein Thema: Sie werden verdoppelt, die Gemeinde stellt den Vereinen in der Gemeinde somit statt insgesamt 2.200 Euro 4.400 Euro zur Verfügung.

Was die Mandatare noch beschäftigte, war das Budget für 2022. Zu den größten Punkten gehört der Straßenbau mit 240.000 Euro und die Erhaltung der Güterwege mit 35.000 Euro. „Man wird sehen, was wir davon wirklich benötigen. Es wird auch vom Winter abhängen und davon, ob er Schäden hinterlässt“, erklärt Amtsleiter Steininger. Im Budget ist zudem die Schaffung eines Urnenhains – ob es Stelen oder eine Wand wird und in welchem Umfang, sei erst zu klären. Budgetiert ist dieses Projekt mit 15.000 Euro. Schon fix ist hingegen die Anpassung der Friedhofsgebühren: Die Abgabe für einfache Gräber steigt von 70 auf 120 Euro, jene für Doppelgräber von 140 auf 240 Euro und die Beerdigungsgebühren von 250 auf 350 Euro. Alle Beschlüsse einstimmig.