Koch & Konditorin fanden zusammen: Kellerküche trifft auf Zuckerseiten

Ein Koch, eine Konditorin und die Idee, zwei Unternehmen miteinander zu verbinden. Fertig war das Rezept für „aus zwei mach eines“. Der Koch ist für NÖN-Leser kein Unbekannter: Patrick Zach betreibt seit einigen Jahren seine „Kellerküche“ in Hirschbach, bietet dort Kochkurse an und hat wie berichtet auch schon bei Charity-Events für Kulinarik gesorgt. Die Konditorin und Patissière heißt Katrin Gindler. Sie hat sich 2015 selbständig gemacht, später eine Backstube in Kleinpoppen (Bezirk Zwettl) eingerichtet, ehe sie zuletzt in Vitis tätig war.

Nun machen die beiden gemeinsame Sache: In einem Neubau neben Zachs Kellerküche entstand im vergangenen halben Jahr auf etwa 180 m² Katrin Gindlers neue Backstube, ein Lager für Küche und Konditorei sowie eine Grilllounge. Wegen der angespannten Lage in der Baubranche mussten die beiden bis zuletzt zittern, ob geplante Termine auch wirklich eingehalten werden können. „Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch immer“, sagt Gindler und deutet auf ihre Büroecke in der Backstube.

Die Zusammenarbeit der beiden hat vor etwa zwei Jahren begonnen. Patrick Zach wurde wie berichtet in die Riege der „Euro Toques“-Köche aufgenommen – eine Vereinigung, bei der sich die Mitglieder der Verwendung regionaler und naturbelassener Produkte verschreiben. Er war es schließlich auch, der „Katis Zuckerseiten“ angeworben und ihr die Auszeichnung übergeben hat. Es folgten Kooperationen für verschiedene Catering-Aufträge, Gindler steuerte die Süßspeisen zu Zachs Menüs bei. Irgendwann mischte in diesem Erfolgsrezept eine weitere Zutat mit und die beiden fanden auch privat zueinander.

Synergien von Konditorei und Gastronomie nutzen

So kam es, dass Katrin Gindler ihre beruflichen Zelte in Hirschbach aufgeschlagen hat und sich nun in der neuen Backstube einrichtet. „Die Küche ist jetzt so, wie ich es mir vorstelle. Aber es ist fast ungewohnt, so viel Platz zu haben“, schmunzelt sie.

In turbulenten Zeiten stehen schon mal 25 Torten in der Woche an, dazu kommt die Beratung der Kunden. Aber: „Das ist das Maximum. Ich möchte bei dieser Größe bleiben und kein Personal aufnehmen, weil jeder seine ganz eigene Handschrift hat.“ Die Kombination von Konditorei und Gastronomie sei spannend, man könne viele Synergien nutzen. Deshalb wollen sich Zach und Gindler auch in der neuen Grilllounge an Süßem vom Grill versuchen. Hauptaugenmerk liegt dort freilich auf Grillkursen: Um die 30 Personen werden Platz finden – unabhängig von der Witterung, weil überdacht und beheizbar.

Die Begeisterung fürs gemeinsame Projekt scheint eine Geheimzutat der beiden zu sein. Und, sagt Katrin Gindler: „Bei mir wurde aus ‚Ich backe gerne‘ meine große Leidenschaft. Das Schönste ist, wenn Kunden ihre Torten abholen und Freude damit haben.“

