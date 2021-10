Neuerscheinung: Über Pandemie lachen

Ein besonderes Buch mit dem Titel „Österreich im und nach dem Jahr der Fledermaus“ gestaltete der Hirschbacher Karikaturist Peter Starch gemeinsam mit Steuerberater Werner Groiß aus Gars.

Grundstein für diese Zusammenarbeit wurde im vorjährigen Mai mit der Eröffnung einer Karikaturen-Ausstellung im Working Space in Gars gelegt. Dort wurde er von zahlreichen Besuchern inspiriert, mit diesen auf humoristische Art dargestellten Bildern über Vorfälle in der Corona-Zeit ein Buch zu gestalten. Diese Idee schwirrte im Kopf des Künstlers herum und die Zusage von Werner Groiß, ihm dabei unterstützen zu wollen, spornte Starch an. Er dokumentierte mit unzähligen Bildern Vorfälle mit Pandemiehintergrund.

Adventmarkt Anzeige Weihnachten auf Schloss Hof

Das Buch liegt bereits in einigen Buchhandlungen auf, besonders freut Starch, dass es auch im Deix-Museum in Krems zu haben ist.