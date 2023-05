Nutzen von Bestandsgebäuden: Die Textilfabrik zum Mieten

Nach außen hin sieht es aus, als hätte sich am Dornröschenschlaf der alten Textilfabrik in Hirschbach wenig getan. Im Sommer 2021 haben Barbara Reiberger und David Calas das Anwesen wie berichtet gekauft und im Vorjahr schon für eine Ausstellung genutzt. Beim genaueren Hinsehen wird klar: Im Gebäude hat sich schon manches verändert.

„Bei solch großen Projekten gibt es oft längere Leerstandsperioden“, sagt Reiberger. Im Hintergrund passiere aktuell viel Planungsarbeit, noch sei es aber zu früh, um Konzepte zu präzisieren. Die Ausstellung „Textiles Erbe – aktive Zukunft“, die die beiden gemeinsam gestaltet haben, ist dieser Tage nach Groß-Siegharts übersiedelt und wird im dortigen Textilmuseum gezeigt.

Zwischennutzung lautet die Devise

Etwa wenn das „Art and Future Lab“ des Vereins Living Rooms zur Eröffnung des Kunstareals in Pürbach am 13. Mai auch in die Textilfabrik nach Hirschbach kommt. In den darauffolgenden Wochen soll es hier zudem Workshops geben. Barbara Reiberger und David Calas hoffen dadurch auf Inputs, sind offen für Ideen. Zur Zukunft der Textilfabrik gab es wie berichtet eine Befragung: Leistbarer Wohnraum und ein Kulturtrakt, in diese Richtung soll es langfristig gehen.

„Wir lernen den Bestand immer noch kennen“, schmunzeln die beiden. Der ehemalige Produktionstrakt sei in schlechterem Zustand als der frühere Wohntrakt und müsse deshalb wohl zuerst in Angriff genommen werden. Das Gebäude birgt viele Überraschungen, immer wieder ist Schadensbegrenzung nötig – während im Hintergrund der eigentliche Plan entsteht.

Bei Sanierung behutsam vorgehen

Drei bis vier Wohneinheiten hätten Platz, denkbar wäre freilich eine Verbindung zur künftigen Nutzung des Kultur- und Eventtrakts. „Das Gebäude steht schon so lange, wir wollen behutsam vorgehen“, sagt David Calas. Im Altbestand sehen die beiden Architekten die Zukunft: „Auf lange Zeit betrachtet, ist es sicher günstiger und ressourcenschonender als ein Neubau.“ Ihr Appell: Voraussetzung sei, dass Bestand nicht vernachlässigt werde – erst das bringe die großen Herausforderungen für die weitere Nutzung. Ihre Erfahrungen zum Bauen mit Altbestand wollen Reiberger und Calas später an andere weiter geben.

Wer Räumlichkeiten der Textilfabrik für Veranstaltungen nutzen möchte, kann das übrigens schon über die Plattform „deilma“. Die Vermietung wird dort digital organisiert und abgewickelt.

