Open Air im Schlosshof: „Cobario“ sorgte für ein großartiges Konzert

Schauplatz fürs Konzert des Trios aus Wien war der Schlosshof in Hirschbach. Nicht nur Herwig Schaffner mit seiner Violine begeisterte mit temperamentvollem Rhythmus, auch die feurigen Gitarrenklänge von Peter Weiss und Giorgio Rovere sorgten für Begeisterung.

Eine besonders flinke Fingertechnik auf den Saiteninstrumenten bringt eine ganz besondere Musik zutage, die sie auch selber komponieren. Die Musik mit spanisch-lateinamerikanischem Untergrund vermischt sich teils mit Rhythmen aus dem Wiener Heurigenmilieu bis hin zu kurzen Takten aus bekannten Schlagern sowie mit orientalischer, jiddischer und irischer Musik.

Der Westerngitarrist Peter Weiss befasst sich seit seinem 13. Lebensjahr mit dem Gitarrespielen. Nach seiner Matura besuchte er die Universität für Musik in Wien. Er studierte auch klassische Gitarre und lerne in vielen Ländern wie Spanien, Frankreich, England, Ungarn und Kroatien die vielfältigen Musikrichtungen kennen. In Portugal studierte er bei Jazz-Gitarrist Afonso Pais und gründete vor über 15 Jahren das instrumentale Akustik-Projekt „Cobario“ - „Lebensgefühl“, wie er es nennt.