Kellerküche Zach & Katis Zuckerseiten: Für den guten Zweck gekocht .

Schon zwei Mal hat sich Patrick Zach, Betreiber der Kochschule „Kellerküche“ in Hirschbach, in den Dienst der guten Sache gestellt. Vor Kurzem sorgte er bei einer Charity-Veranstaltung in Schwanenstadt wieder fürs Catering - diesmal mit Konditorin Katrin Gindler.