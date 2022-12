Trauer um den Polizisten und Maler Martin Pruckner

Viele Spuren hat Martin Pruckner (66) aus Hirschbach, der am 7. Dezember verstorben ist, hinterlassen. Seine surrealistischen Kunstwerke, die der pensionierte Kriminalbeamte geschaffen hat, bleiben, ebenso seine beruflichen Erfolge.

Martin Pruckner, der als erstes von acht Kindern zur Welt gekommen ist, war früh ein Wegbereiter. Mit zehn Jahren kam er zu den Altenburger Sängerknaben ins Internat. Schon in der Jugend begann er zu malen, das Talent dürfte er von seinem Vater Josef in die Wiege gelegt bekommen haben. Außerdem heimste er während seiner Zeit als Gymnasiast zahlreiche Preise als Leichtathlet ein.

Selbstporträt mit Egon Schiele, der ihn als Tod an der Schulter nimmt (2016). Foto: privat

Viel Freizeit widmete er auch als Erwachsener der Malerei. Auch die Musik war ihm wichtig, laut Angehörigen soll er die vielleicht vollständigste Deutschrock-Sammlung besessen haben. Beruflich wählte Martin Pruckner 1976 die Polizeilaufbahn. In der Wiener Leopoldstadt machte er die ersten Erfahrungen im Rotlichtviertel. 1982 absolvierte er den Kurs für Kriminalbeamte und wechselte 1983 zur Grenzpolizei am Flughafen Schwechat.

Drei Jahre später wurde er zur neu gegründeten Suchtgiftgruppe am Flughafen versetzt, gehörte ihr bis zur Pensionierung 2018 an. Pruckner galt als engagiert, beliebt und erfolgreich. So war er einer der zwei Polizisten, die Udo Proksch („Fall Lukona“) verhafteten. Er konnte in seiner Laufbahn Hunderte Kilo Suchtmittel sicherstellen und unzählige Täter überführen. Er galt als einer, der auch die raffiniertesten Verstecke im Flug-Gepäck aufspüren konnte, wurde dafür mehrfach ausgezeichnet.

Durch seine Gattin Vera wurde er zum liebevollen Vater seiner Tochter Daniela und zum halben Brasilianer. Seiner Heimat Hirschbach war Martin Pruckner aber immer verbunden. Seine Verabschiedung fand am 23. Dezember in der Feuerhalle Wien-Simmering statt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.