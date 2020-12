Beim Kindergarten in Hirschbach müssen ein Bewegungsraum zugebaut und ein eigener Raum für die Kindergartendirektorin geschaffen werden. Bei der Gemeinderatssitzung am 11. Dezember wurde dieses Vorhaben, für das 500.000 Euro geplant werden, auf Schiene gebracht.

„Wir haben im Kindergarten einen großen Raum, in dem sich die Kinder bewegen und in dem auch das Büro der Direktorin untergebracht ist. Dieser ist jedoch zu klein“, betont SP-Bürgermeister Rainald Schäfer. Laut Sachverständigen des Landes brauchen die Kinder einen eigenen Bewegungsraum, der soll im kommenden Jahr am bestehenden Gebäude angebaut werden. Im Zuge dessen sind im bestehenden Haus Umbauarbeiten geplant, damit der geforderte eigene Raum für die Direktorin geschaffen werden kann. Die Planung des Projektes hatte Architekt Rudolf Schwingenschlögl über, der das Projekt auch bis zur Fertigstellung begleiten soll (Honorarkosten: insgesamt etwa 30.000 Euro). Der Planentwurf wurde bereits dem Land NÖ vorgelegt.

Knapp 800.000 Euro für Projekte geplant

Der ebenfalls im Gemeinderat beschlossene Voranschlag für 2021 berücksichtigt die geplanten Gesamtkosten über 500.000 Euro bereits. Zusätzlich sind darin 200.000 Euro für den Straßenbau vorgesehen, für die Erhaltung des Güterweges und die Kanalerweiterung jeweils 35.000 Euro und für die Wasserversorgung 10.000 Euro. Laut Schäfer sei aber der Kindergartenum- und -zubau das vorrangigste Projekt im kommenden Jahr.

„Außerdem möchten wir das Feuerwehrhaus gemeinsam mit der Wehr dämmen und die Tore technisch aufwerten. Die Gesamtkosten werden sich auf rund 35.000 Euro belaufen, die gemeinsam getragen werden“, berichtet Bürgermeister Schäfer.

Beim Teich wird indes für das Lokal und ein Wohnhaus ein Kanal-Pumpwerk samt Leitung errichtet. Mit den Baumeister- und Erdarbeiten wurde die Firma Swietelsky betraut. Die Elektroarbeiten wird die Firma Aramatic durchführen. Diese Arbeiten mit Gesamtkosten von etwa 34.000 Euro erfolgen im Rahmen des Kanalbaues in der Wiesenfeldsiedlung, wo aktuell zudem wieder ein Baugrundstück verkauft werden konnte.

Beschlossen worden sind auch die Zuwendungen und Entschädigungen sowie die Förderungen für Vereine und Institutionen. „Diese bleiben unverändert hoch und werden wie in den vergangenen Jahren gewährt“, betont Schäfer.

Alle diese Beschlüsse fassten die Mandatare im Hirschbacher Vereinssaal einstimmig.