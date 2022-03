Was wurde aus dem Volksschul-Direktor?

Der ehemalige Direktor der Volksschule Hirschbach trat Ende des Jahres 2018 in den Ruhestand. Er genießt seine Pension und erzählt, dass er keinen Pensionsschock erlitten habe, weil er ein ausreichendes Betätigungsfeld habe: Mit seinem Hund hat er einen netten Zeitvertreib und geht oft mit ihm spazieren, wobei das Wandern in der Natur und an der gesunden Frischluft ohnehin im Vordergrund steht. Wolfgang Stoifl will sich im Alter fit und gesund halten, wofür er ausreichend Sport betreibt. So ist er im Winter sehr gerne auf den Skipisten unterwegs, soweit es die Schneelage erlaubt. Im Sommer hat er in seinem Garten einiges zu tun und pflegt diesen mit besonderer Vorliebe. An den Wochenenden steht Wolfgang Stoifl auch gerne mal in der Küche, um Köstlichkeiten zuzubereiten.

Mit seiner Gattin unternimmt er gerne Reisen – wobei Fernreisen derzeit nur bedingt möglich sind. Badeurlaube in Italien seien im Sommer auch immer in seinem Reiserepertoire enthalten.

