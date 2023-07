„Was wurde aus...“ Nahversorgerin Gerda Bachhofner?

1976 hat Gerda Bachhofner in dem Nahversorger-Geschäft ihrer Mutter Hilda Hold eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau begonnen. Nur ein paar Jahre später, im Jahr 1987, hat sie dann das Kaufhaus ihrer Mutter übernommen. 2018 übergab sie das Geschäft an ihre Tochter Pamela Bauer, bei der sie noch drei Jahre lang angestellt war.

Seit zwei Jahren ist Gerda Bachhofner nun schon in Pension. Die freie Zeit nutzt sie, um sich um ihren Gemüsegarten und ihre Blumen zu kümmern, für die sie früher nicht so viel Zeit hatte. Gemeinsam mit ihrem Mann Rupert, der ebenfalls seit zwei Jahren in Pension ist, unternimmt sie manchmal Wanderungen und fährt viel mit dem Fahrrad. Die beiden kochen auch gerne zusammen für die Familie. Davon abgesehen, ist Gerda Bachhofner, auch viel mit ihren vier Enkelkinder beschäftigt. Hin und wieder wenn Not am Mann ist, hilft Gerda nach wie vor im Lebensmittelgeschäft ihrer Tochter aus.