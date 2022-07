Wechsel bei der Liste: Robert Bruckner folgt auf Michael Kugler

Werbung

Bei der kurzen Gemeinderatssitzung am 20. Juni in Hirschbach wurde ein neuer Gemeinderat der „Liste Hirschbach“ angelobt: Robert Bruckner. Er folgt dem aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen Michael Kugler. Bruckner ist seit Jahren in der Gemeinde aktiv, etwa als Obmann bei der „Kulturwerkstatt“ bzw. beim Kultur- und Verschönerungsverein Hirschbach oder bei der Blasmusikkapelle.

Michael Kugler rückte nach der Gemeinderatswahl 2010 als Mandatar der Liste Hirschbach auf und engagierte sich als solcher unter anderem für die Neugestaltung der Gemeinde-Website vor acht Jahren.

Nach Bruckners Angelobung beschäftigten sich die Gemeinderäte mit Auftragsvergaben für mehrere Sanierungsprojekte: Für den Bauhof-Stadl wurden Arbeiten in der Gesamthöhe von rund 10.000 Euro an diverse Firmen vergeben – für notwendige Sanierungsarbeiten. Saniert werden müssen auch Teile der Mischwasserkanalisation. Dafür wurde ein Gutachten bei der Ziviltechnik-Firma Kraner in Auftrag gegeben. Kosten: 3.100 Euro.

Und auch für die Maler- und Anstreicherarbeiten bei der Kapelle in Stölzles wurde ein Auftrag an den Hirschbacher Malereibetrieb Fuchs in der Höhe von 12.000 Euro vergeben.

Und sonst? Zum EU-Gemeinderat wurde Vizebürgermeister Ernst Wurz (ÖVP) bestellt und der Prüfungsausschuss hatte keine Beanstandungen. Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.