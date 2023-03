Zwei Drittel weniger Umsatz: Aus für Käserei Kretschmer

„I moch Käse“, hat Rüdiger Kretschmer noch stolz erzählt, als ihn die NÖN im vergangenen Herbst in seiner Käserei in Hirschbach besuchte. Seit wenigen Tagen ist das anders: Kretschmer macht keinen Käse mehr, er hat seinen Betrieb aufgeben müssen.

Schon im Herbst sprach Kretschmer von schwierigen Zeiten für seine kleine Käserei in der Bahnstraße. Die Energiekosten seien in der Produktion wesentlich gestiegen, gleichzeitig habe die Nachfrage abgenommen. „Im Vorjahr hat der Umsatz nur ein Drittel von jenem aus 2021 betragen“, sagt er. Der Schritt zur Schließung sei ihm in Anbetracht der Umstände nicht ganz so schwer gefallen – obwohl das Käsemachen bis zuletzt „genau das Meine“ war. Die Hauptprodukte waren kleine Laibe Schnittkäse in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, verpackt in Wachs (Kasperl) und ein würziger Halbhartkäse (Theodul). Rüdiger Kretschmer hat bereits im Vorjahr neben der Arbeit in der Käserei zwei Nebenjobs angenommen, einer davon in der Produktentwicklung im Lebensmittelbereich.

In den Jobs wird er weiterhin tätig bleiben: „Ich hatte von Klein auf mit der Lebensmittelproduktion zu tun, das wurde mir quasi in die Wiege gelegt.“ Er stammt ursprünglich aus Blumau im Bezirk Waidhofen und wurde in eine Wirtsfamilie geboren. Sein Haus in Hirschbach will Kretschmer nun verkaufen und wieder nach Blumau ziehen. Die Einrichtung der Käserei kann übernommen werden – klappt das nicht rasch genug, werden die Maschinen separat verkauft.

2009 hat sich Kretschmer mit der Käserei selbständig gemacht. Zuvor hat er in verschiedenen Molkereien und Käsereien gearbeitet. Er hat auch eine Teilzeit-Mitarbeiterin beschäftigt. Schon 2016 führten gesundheitliche Probleme zu einer vorübergehenden Einstellung des Betriebes.

