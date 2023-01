Nach Schließung im Dezember: Gasthaus Friedrich ist verkauft

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Das Gasthaus Friedrich ist seit Jahresbeginn Geschichte. Inhaber Erwin Friedrich (58) war die Doppelbelastung – er arbeitet bei der waku Fenster GmbH in Heidenreichstein – zu groß. Mit dem Tiroler Sekmen Ayhan gibt es einen neuen Besitzer, der das Gebäude sanieren will.

Das Gasthaus Friedrich war schon lange im Familienbesitz. Gegründet wurde es von Rupert Malzer. „Er hatte keine Kinder und zog meine Mutter Waltraud auf, die das Gasthaus nach der Hochzeit mit meinem Vater Ferdinand übernahm“, blickt Erwin Friedrich, den alle als „Shorty“ kennen, zurück. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters 1998 führte er das Gasthaus neben seiner Arbeit weiter: „Das war ziemlich anstrengend, geholfen hat mir dabei meine Lebensgefährtin Christa Permesser.“

Das Gasthaus galt auch als „letztes Gasthaus vor der Grenze“ und lief laut Friedrich sehr gut: „Wir sind nur zwei Kilometer vom Grenzübergang Grametten entfernt und hatten unter den Gästen auch viele Radfahrer, die in unserem Schanigarten eine Rast gemacht haben. Außerdem haben uns viele Stammgäste die Treue gehalten.“ Ende Dezember hat er sich schweren Herzens von ihnen verabschiedet.

Ein neues Gefühl: Der Feierabend fühlt sich gut an

Die berufliche Doppelbelastung sei nicht mehr tragbar gewesen. Das Paar übersiedelte nach Schrems. „Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich jetzt einen Feierabend habe. Es fühlt sich sehr gut an“, sagt Friedrich.

Ausschlaggebend für den Verkauf des Gasthauses sei das Interesse von Sekmen Ayhan, inzwischen der Besitzer, gewesen. Ayhan, der seit über 20 Jahren in Volders (Bezirk Innsbruck-Land) einen Gastronomiebetrieb führt, erfuhr online von der Nachfolgesuche für das Gasthaus Friedrich. „Es hat nur drei Besuche im Waldviertel gebraucht, dann war der Vertrag fix“, sagt der 50-Jährige. Er habe sich sofort ins Waldviertel, das er vorher nicht kannte, verliebt: „Das Haus muss saniert werden. Ich werde in den Semesterferien dafür vor Ort Firmen suchen.“ Danach will er das Lokal verpachten.

„Ich möchte die Gemeinde und die Region wirtschaftlich unterstützen. Es ist mir ein Anliegen“, sagt Sekmen Ayhan. Ihm schwebt vor, für sich und seine Gattin einen „Alterssitz“ hier zu errichten.

