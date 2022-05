Was wurde aus dem „John“ aus der Waldviertler Musikszene?

Werbung

Geboren und aufgewachsen in Hirschenschlag, war Johann „John“ Stöckel viele Jahre ein Fixpunkt in der Waldviertler Musikszene: Schon mit 14 Jahren war der Gitarrist bei einer Formation der Stadtkapelle Litschau aktiv, ehe er ins Unterhaltungsgeschäft einstieg und bei den „Blue Boys“ oder den „Royal Flash“ musizierte und bei den „Heglas“ seine musikalische Heimat fand. Dort spielte er knapp 40 Jahre Bassgitarre.

Mit der Pensionierung 2018 gestaltete Johann Stöckel sein Leben neu: Getreu dem STS-Motto „Und irgendwann bleib i dann durt“ übersiedelte der Musiker, der zuletzt in Heidenreichstein und Seyfrieds lebte, in seine Lieblings-Urlaubsdestination nach Kroatien und wohnt mittlerweile in seinem Zweitwohnsitz in Vinisce, einem kleinen Dorf in einer Bucht unweit der Touristenstädte Split und Trogir.

„Ich fühle mich hier sehr wohl und das Klima und die wunderschöne Lage am Meer taugen mir.“ Natürlich freut er sich, wenn Besuch aus der Heimat kommt, die er doch nicht ganz vergessen hat. Und: „Zweimal im Jahr treibt es mich zurück ins Waldviertel, um Freunde und Bekannten zu sehen.“

