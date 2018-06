Wenn man selber Oldtimersammler ist, wie die Brüder Fritz und Erwin Weber will man auch mit anderen Besitzern alter Fahrzeuge Kontakt pflegen. Da die Infrastruktur passte, wurde am 17.6. ein Treffen in Hirschenwies organisiert, welches von 120 Teilnehmern genutzt wurde.

Kaffee und Kuchen oder anderen Speisen, hielten die diskutierenden Besucher bei Laune. Zwar nicht mit einem Oldtimer, aber mit dem Fahrrad, war auch die Abg. zum NÖ Landtag und Bürgermeisterin, Margit Göll mit Gatten gekommen, um sich von den Spektakel in ihrer Gemeinde ein Bild zu machen.

