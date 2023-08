Dampfzug und Oldtimer gemeinsam auf dem Weg nach Litschau

Rund 40 Oldtimer trafen sich am 6. August beim Bahnhof Gmünd, um gemeinsam an der Ausfahrt „Dampfzug und Oldtimer“, die bereits eine längere Tradition hat, teilzunehmen. Unter den teilnehmenden Fahrzeugen waren trotz des Schlechtwetters heuer auch zahlreiche Exemplare aus weiter entfernten Bezirke zu sehen. So wurden etwa Kennzeichen aus Krems, Korneuburg, Schwechat, Mödling und auch Wien gesichtet. Sogar ein Oldtimer-Postbus nahm an der Ausfahrt teil.

Die Oldtimer fuhren 15 Minuten vor der voll besetzten Schmalspurbahn in Richtung Litschau ab. Beim Bahnhof Neu-Nagelberg kam es zu einem ersten Zusammentreffen mit dem Dampfzug. Von dort ging es annähernd parallel zur Bahnstrecke weiter über Brand nach Litschau. Die Veranstaltung „Dampfzug und Oldtimer“ wurde vor Jahren im Rahmen des Litschauer Volksfestes ins Leben gerufen und wird von der NÖVOG in Kooperation mit den Oldtimerfreunden weitergeführt.