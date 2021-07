Einen seit Jahrzehnten nicht gekannten Bauboom erlebt der Luftkurort Litschau derzeit nicht nur wegen der Generalsanierung des Wassernetzes und Ausbaus im Theater- & Feriendorf Königsleitn: Wurde in den drei Jahren vor der Coronavirus-Pandemie bloß ein einziger Baugrund verkauft, so hält die Stadtgemeinde heuer schon bei 15 verkauften Gründen!

Alleine in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde soeben der Verkauf von elf Flächen genehmigt. „Eine der wenigen positiven Begleiterscheinungen des Coronavirus war, dass der ländliche Raum nun anzieht“, sagte Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) dabei. Nachsatz: „Fast alle Baugründe in Siedlungsgebieten sind mittlerweile verkauft.“

Der zweite Lockdown ließ die Barrieren fallen. Das Waldviertel hatte ja im Coronajahr 2020 einen ungeheuren Boom erlebt, touristisch genauso wie am Immobilienmarkt. Konzentrierte sich die Nachfrage zunächst aber stark auf vorhandene Gebäude, so zog im Herbst auch das Interesse an Bauland an. Stadtamtsdirektor Jürgen Uitz: „Spätestens ab dem zweiten Lockdown Anfang November begannen die Menschen, Nägel mit Köpfen zu machen.“ Schon im Dezember wurden erstmals wieder zwei Baugründe verkauft.

Die Stadtgemeinde Litschau ist bei 2.200 Hauptwohnsitzern einer der Nebenwohnsitzer-Hotspots im Waldviertel, aber normal nur im Sommer. Danach werden viele Zweitwohnsitze bis zum nächsten Sommer abgemeldet, sagt Uitz: „Diesmal waren wir aber im Dezember wochenlang mit dem Anmelden von Leuten beschäftigt, hatten im Vergleich zum Jahr davor teilweise 200 bis 300 Wohnsitzer mehr.“ Besonders viele Städter seien zur Arbeit im Homeoffice aufs Land geflüchtet.

Auch Genossenschaft baut: Zwei Häuser mit gesamt 16 Einheiten. Der Star in der Stadtgemeinde ist eindeutig der Hauptort, wo zuletzt zehn der elf Baugründe verkauft wurden. Der elfte liegt im Nachbarort Loimanns. Die Käuferschicht ist stark durchmischt, Wiener und Linzer sind genauso dabei wie Waldviertler, Familien genauso wie Pensionisten. Eine Käuferin lebt derzeit laut Hirschmann in einem Appartement im Feriendorf, entschied sich nun aber für den Bau. Drei Gründe sicherte sich auch die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Südraum, die darauf zwei Wohnblöcke mit je acht Wohnungen errichten will.

Noch reiße die Nachfrage nicht ab, sagt Amtsleiter Uitz: „Das Interesse ist sehr hoch.“ Auch keiner der älteren Mitarbeiter am Stadtamt könne sich an eine solche Nachfrage nach Bauland in Litschau erinnern. In der Siedlung „Am Steinberg“ weit im Nordwesten, wo jahrelang wenig bis nichts ging, sind nur noch zwei Flächen frei. Im jüngsten Siedlungsgebiet am Föhrenweg, in guter Lage zwischen Stadtplatz und Strandbad, sind 9 von 13 Gründen weg.

Ziel: Nebenwohnsitzer zu Hauptwohnsitzern machen. Gebaut werden muss nach dem Kauf binnen fünf Jahren. Die Hoffnung von Stadtchef Hirschmann geht natürlich dahin, dass einige der jetzt als Zweitwohnsitzer Bauenden eines Tages zu Hauptwohnsitzern werden. Solche lösen – im Gegensatz zu Zweitwohnsitzern – für die Sanierungsgemeinde ganz wichtige Ertragsanteile des Bundes aus.

Einen Vorstoß in diese Richtung hat im Winter wie berichtet SPÖ-Stadtrat Gerhard Holzweber gemacht, indem er eine Förderschiene „Junges Bauen in Litschau“ zum Gewinnen junger Häuslbauer mit Hauptwohnsitz anregte und die Eckpunkte formulierte. Seine Idee wurde nun in Abstimmung mit dem Land NÖ im Detail ausgearbeitet und im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Um den Gleichheitsgrundsatz zu erfüllen, zahlen alle Bauwerber den gleichen Preis. Aber: Abhängig von Alter, Nachwuchs und der Wahl des Hauptwohnsitzes sind nach der Fertigstellungs-Meldung rückwirkend mit 1. Jänner Förderungen von bis zu 60 Prozent der Aufschließungskosten möglich.