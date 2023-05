Im August 1935: Als Motorräder durch Weitras Altstadt brausten

Heutzutage sind es eher der Bierkirtag, die Konzerte im Rahmen des Klapp:ings oder die Adventtage, die die Gäste ins Zentrum der Braustadt locken. Das Klapp:ing startet heuer am 23. Juni, der Bierkirtag geht von 14. bis 16. Juli über die Bühne. Zwischen 7. Juli und 6. August findet das Festival auf Schloss Weitra mit dem Stück „Im weißen Rössl“ statt. Und am kommenden Wochenende steht im Schloss wie berichtet zum ersten Mal ein Muttertagsfest an.

