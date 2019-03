Einen Streit in drei Akten lieferten einander SPÖ und die Gmünder ÖVP- AfG-FPÖ-Stadtregierung am 25. März im Gemeinderat. Die großen Fragen: Wer hat sie erfunden, die Gemeindeschulden? Wer darf all das Geld ausgeben, und wann? Wer soll es zurückzahlen – und wie hoch steht das Wasser der Stadt am Gemünde von Lainsitz und Braunau?

Das Jahr 2018

Massive Kritik kam von den Genossen vor dem gegen ihre Stimmen beschlossenen Rechnungsabschluss 2018, weil der ein Schuldenplus von 1,28 auf 23,37 Millionen Euro zeigt. Man dürfe nicht „Äpfel mit Birnen vergleichen“, mahnte Vizebürgermeister und Finanz-Stadtrat Hubert Hauer (AfG): Der Anstieg betreffe nur die Schuldenart II, deren Darlehen nicht nur das Gemeindebudget zu finanzieren sind, „in der Schuldenart I, die sich zur Gänze aufs Budget niederschlägt, haben wir seit 2014 ein Minus von einer Million Euro“.

In der Art I habe es 2018 nur ein Minus von 53.000 Euro gegeben, konterte SP-Stadtrat Thomas Miksch, die Art II sei seit der Machtübernahme durch ÖVP, AfG und FPÖ hingegen um über zwei Millionen Euro gestiegen. In Richtung VP-Klubchef Martin Preis: „Dabei hast du 2014 gesagt, ‚keine neuen Schulden mit der ÖVP‘!“

Preis: „Schulden, die alle tragen müssen, sind seit 2014 um eine Million gesunken.“ Der Rest resultiere aus langjährigen Sanierungen, man könne Förderungen und Zuschüsse lukrieren.

Insgesamt hält die Stadt bei Schulden von 23,37 Mio. Euro (8,57 bzw. 14,80 Mio. nach Art I bzw. II). Da müsse man, so SP-Miksch, noch Darlehen und Haftungen der Gesellschaften im 100-%-Gemeindeeigentum hinzuzählen: „Dann kommen wir auf mehr als 30 Millionen. Das ist die Realität.“

Ausgabenstopp

Auch den ersten Nachtrags-Voranschlag, der das Budget um mehr als 700.000 auf 23,3 Mio. Euro senkte, trug die SPÖ nicht mit. Stadtrat Miksch stieß sich an einem Schreiben von Hubert Hauer vom 22. Jänner, in dem er „aufgrund der angespannten liquiden Lage quasi einen Ausgabenstopp erzwungen“ habe, die freie Finanzspitze könne nicht schon im Jänner ausgeschöpft sein. Hauer: Er habe nur gebeten, mit den Mitteln hauszuhalten, bis sich die Liquidität durch Eingänge erhole.

Der Haushaltsplan für ein Jahr habe nichts mit aktueller Liquidität zu tun, sagte VP-Stadtrat Preis. Der Brief meine: „Bitte gebt das Geld nicht aus, bevor es da ist.“ Miksch: Er brauche keinen Voranschlag, wenn das Geld nicht vorhanden sei. Die SPÖ widerspreche sich, wenn sie zum Sparen aufrufe und dann gegen das Sparen sei, sprach VP- Bürgermeisterin Helga Rosenmayer ein Machtwort und beendete die Debatte durch die Abstimmung (Beschluss ohne SP).

Und neue Schulden

1,75 Mio. Euro wurden für Kanalsanierungen, 350.000 für Sanierungen der Wasserversorgung und eine Million Euro für Baulandschaffung genehmigt. Die ÖVP habe 2014 bei ähnlich wichtigen Projekten mit deutlich geringeren Darlehen die Unterstützung verweigert, raunte SP-Miksch – bevor die neuen Schulden doch einstimmig beschlossen wurden.