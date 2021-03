Mitte März 2020 hat sich mit dem ersten Lockdown vieles verändert. Die Fachhochschulen und Universitäten pendeln seither zwischen Präsenz-, Hybrid- und Fernlehre. Ins Sommersemester starteten die Hochschulen nun weitgehend mit Distance Learning. Obwohl der Bezirk Gmünd keine tertiären Bildungseinrichtungen hat: Betroffen sind viele Studenten. Was bedeutet es, in Zeiten der Pandemie zu studieren?

Darüber sprechen Julia Jillecek, Studentin im sechsten Semester an der Uni Wien (Französisch und Physik auf Lehramt), und Sarah Bieringer, die im zweiten Semester des Studienganges „Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung“ an der Fachhochschule des BFI in Wien studiert.

NÖN: Seit inzwischen einem Jahr beherrscht die Covid-Pandemie beinahe alle Bereiche des alltäglichen Lebens. Das gilt auch fürs Studieren. Julia, du warst zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns im dritten Semester. Was war damals dein Gedanke, als du davon erfahren hast?

Julia Jillecek kann ihr Studium an der Uni Wien hingegen mit der Zeit vor Covid-19 vergleichen. privat, privat

Julia: Ich war gerade am Weg zu meiner ersten Lehrveranstaltung in dem Semester und mich hat die Nachricht über eine Whats-App-Gruppe erreicht. Ich konnte das im ersten Moment überhaupt nicht glauben und habe gefragt, ob das ernst ist oder ein Spaß. Covid war damals für mich noch gar nicht so präsent. Ich war im ersten Moment schockiert darüber, dass die Unis wirklich zugemacht werden.

Wie ist das nun, wenn zum Beispiel die Fernlehre erneut verlängert wird?

Julia: Mittlerweile habe ich mich schon fast daran gewöhnt. Ich bin froh, dass es im vorigen Semester schon wesentlich besser war. Das Lehrangebot war an die Online-Situation besser angepasst als im ersten Lockdown-Semester, wo die Umstellung auf die digitale Lehre nicht bei allen Lehrveranstaltungen reibungslos verlaufen ist.

Was sind die größten Veränderungen im Studentenleben im Vergleich zur Zeit vor der Krise?

Julia: Für mich ist die größte Veränderung, dass ich meine Freunde nicht mehr persönlich sehe. Wir lernen zwar nach wie vor miteinander – jetzt eben über Videokonferenzen – aber was fehlt, ist der gemeinsame Austausch in den Lernpausen. Dazu kommt: Ich sitze nur mehr vor dem Computer. In den Vorlesungen habe ich davor per Hand mitgeschrieben. Jetzt habe ich die Vorlesung online, ich schreibe am Laptop mit, ich lerne vom Bildschirm, ich schreibe Protokolle am Bildschirm. Ich komme also eigentlich gar nicht mehr von meinem Laptop weg.

Sarah, vor einem Jahr bist du kurz vor der Matura an der HLW Zwettl gestanden. Es gab damals viele Unklarheiten. Bald wurde auch – vor allem abwertend – davon gesprochen, dass der Maturajahrgang 2020 eben der „Coronajahrgang“ sei. Hattest du bisher den Eindruck, dass du Nachteile hast?

Sarah: Ich würde es nicht als Nachteile bezeichnen. Die Umstellung war am Anfang groß, weil keiner wusste, wie es weiter geht. Es hat mir nichts gefehlt, teilweise war es eher sogar ein Vorteil. Denn ich könnte mir vorstellen, dass wir nicht alles erlernt hätten, wenn wir zusätzlich eine mündliche Matura gehabt hätten – weil es war ja für alle eine ganz neue Situation.

Denkst du, dass das bei der Jobsuche später einmal Thema werden könnte?

Sarah: Ich glaube nicht. Wenn ich das Studium mit einem Bachelor abschließe, wird dieses Zeugnis im Berufsleben wichtiger sein als die Frage, wie meine Matura war.

Denkt ihr, dass das Studium weniger wert sein könnte?

Sarah Bieringer studiert an der FH des BFI in Wien. Sie kennt das Studium nur im Pandemie-Modus. NOEN, privat

Sarah: Ich denke nicht, weil wir mussten trotzdem die Prüfungen ablegen und uns die Note verdienen.

Julia: Ich hoffe, dass allen klar ist, dass es nicht anders möglich war und man Prüfungen online ablegen musste, weil es der gesetzliche Rahmen nicht anders zugelassen hat.

Über den Sommer hat sich die Situation etwas entspannt, die Hochschulen sind teils mit Präsenzunterricht ins Wintersemester gestartet. Wie habt ihr diesen Semesterbeginn empfunden?

Julia: Am Anfang war es ungewohnt, die anderen wiederzusehen. Wir haben uns ein ganzes Semester lang nicht getroffen, plötzlich ist man wieder an der Uni und sitzt mit 20 Leuten in einem Zimmer, hat aber einen riesigen Abstand zu den anderen und alle tragen eine Maske. Es war einerseits ungewohnt und andererseits schön, die Uni wieder einmal von innen zu sehen.

Sarah: Am Anfang war ich fast jeden Tag an der Fachhochschule. Ich habe meine Kollegen kennengelernt, wir haben einige Gruppenarbeiten gemacht – freilich alles mit Maske und Abstand. Das war ungewohnt, aber ich bin froh, dass ich diese Zeit bekommen habe und die Leute etwas kennenlernen konnte. Wir machen viele Gruppenarbeiten und da ist es wichtig, dass man sein Gegenüber kennt.

Sarah, du hast das Studieren bisher nur in dieser besonderen Konstellation erlebt. Wie habt ihr es in eurem Studiengang geschafft, euch dennoch kennenzulernen und zu vernetzen?

Sarah: Es gibt viele Lehrveranstaltungen mit Gruppenarbeiten und wir haben uns virtuell getroffen, um Vorbereitungen zu erledigen. Man lernt die ganzen Funktionen von Zoom, Microsoft Teams usw. gut kennen (lacht). Es muss so funktionieren, es geht ja nicht anders.

Welche Herausforderungen blieben nach diesem Jahr der intensiven digitalen Lehre für Studierende? Wo hapert es noch?

Julia: Im Vergleich zum ersten Corona-Semester war das zweite wesentlich besser organisiert. Was sich allerdings nicht ganz abstellen lässt, sind ungeplante Störungen während Online-Lehrveranstaltungen, die man vor Ort nicht hätte. Die fehlende Abwechslung ist auch ein Problem: Dank einem Einfamilienhaus mit Garten kann ich meine Lernorte wechseln, aber ein Freund von mir lebt in einer Ein-Zimmer-Wohnung und das geht auf die Psyche, wenn man nie etwas anderes sieht.

Sarah: Ich finde es schwer, mich vier Stunden lang vor dem Computer zu konzentrieren. Dass ich wirklich fokussiert bin, hört nach etwa eineinhalb Stunden auf. Wenn man im Hörsaal sitzt, muss man aufpassen. Selbst wenn die Kamera eingeschalten ist, ist es nicht so, als wärst du vor Ort. Die Ablenkungen sind einfach größer.

Im Studium kommt die Motivation oft auch von Mitstudierenden. Wie geht es euch beiden damit, die Motivation während der Fernlehre alleine zu Hause vor dem Bildschirm nicht zu verlieren?

Sarah: Ich bin meistens in Wien und wohne in einer WG mit einer guten Freundin. In Pausen gehe ich zum Plaudern zu ihr ins Zimmer. Oder ich schreibe mit Freunden und wir motivieren uns gegenseitig.

Julia: Durch meine Lerngruppe fällt mir das Lernen wesentlich leichter – vor allem in Physik ist dieser Austausch wichtig. Das macht es auch lustiger als alleine zu lernen.

Was fehlt euch am meisten?

Julia: Bei mir ist es der persönliche Kontakt zu meinen Studienkollegen und -kolleginnen.

Sarah: Mir fehlen genauso die Kontakte zu den Mitstudenten – aber auch die Vorlesungen in Präsenz, weil ich aus dem Unterricht sehr viel mitnehme.

Wie laufen aktuell Prüfungen ab?

Julia: Es gibt verschiedene Formate. Ich habe mir die Online-Prüfungen anfangs schlimmer vorgestellt, als sie dann waren. Manche Lehrveranstaltungs-Modalitäten wurden geändert, sodass statt Prüfungen etwa Lernplakate oder wöchentliche Grobplanungen zu erstellen waren. Ich könnte mir vorstellen, dass das beibehalten wird.

Sarah: Bei uns gibt es Closed Book-Prüfungen, da dürfen gar keine Hilfsmittel verwendet werden, und Open Book-Prüfungen, bei denen man das Buch dazu nehmen darf. Die meisten Prüfungen finden online über die Moodle-Plattform statt.

Hat die Fernlehre auch Vorteile?

Sarah: Ja, denn der Weg zur FH bleibt mir erspart. Ich könnte zehn Minuten vorher aufstehen und mich mit dem Frühstück zur Vorlesung setzen und muss nicht eine halbe Stunde vorher wegfahren, um rechtzeitig dort zu sein. Du sparst dir viel Zeit.

Julia: Manche Lehrveranstaltungs-Modalitäten wurden – meiner Meinung nach zum Besseren – geändert. Wir haben zum Beispiel auch für Physik-Experimente Alternativen finden müssen, wie wir diese Versuche mit Hausmitteln machen können. Es war spannend, nach kreativen Möglichkeiten zu suchen.

Wie sehr nutzt ihr eure Wiener Wohnungen in der Fernlehre?

Sarah: Momentan bin ich unter der Woche immer in Wien und am Wochenende zuhause. Ich gehe gerne in Wien spazieren und schaue mir vieles an.

Julia: Ich habe meine Wohnung im vorigen Jahr leider fast nicht genutzt, weil ich extra Zugtickets kaufen müsste, und ich profitiere von unserem Haus mehr als von der Wohnung in Wien. So verbringe ich auch mehr Zeit mit meiner Familie, was sonst nicht der Fall wäre.

Julia, bei dir könnte ein Auslandssemester in naher Zukunft ein Thema werden, du bist im sechsten von acht Bachelor-Semestern. Was musst du dabei bedenken?

Julia: Ein Auslandssemester zu organisieren ist allgemein schon schwierig. Durch Corona wird es noch schwieriger, weil man überhaupt keine Planungssicherheit hat. Es kann sein, dass ich erst eine Woche vorher erfahre, dass nichts daraus wird, falls die Region gerade als Risikogebiet in Frankreich gilt. Das macht auch die Wohnungssuche schwierig. Ich habe meine Bewerbung trotzdem abgeschickt – Corona hat mir gezeigt, wie es ist, immer zuhause zu sitzen.

Was wünscht ihr euch vom Sommersemester 2021?

Julia: Natürlich wünsche ich mir, dass wir sobald wie möglich wieder an die Uni können – weiß aber, dass das situationsabhängig ist.

Sarah: Ich würde mir wünschen, dass wir es vielleicht doch mit Eintrittstests probieren. Die Fernlehre funktioniert technisch zwar gut, aber dass man die anderen Studierenden nicht sehen kann, ist sehr schade. Ich würde mir wünschen, dass das wieder anders wird.