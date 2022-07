20 Jahre Jahrtausend-Flut: Als der Bezirk Gmünd unter Wasser stand

Vollbild

Der große Mühlgassen-Parkplatz in Gmünd war nach Abklingen der ärgsten Wassermassen ein sandiges Eiland. Parkplatz Mühlgasse Gmünd 2002 Unter Wasser: Die Brücke an der Ecke Litschauer Straße und Mühlgasse in Gmünd konnte die Lainsitz nicht mehr fassen – tosende Fluten bahnten sich ihren Weg an Brücke und Bruckmühle vorbei.

